Ranking Spotify en España : Top 10 de las canciones más populares de hoy viernes, 03 de diciembre

¿Cuál crees es que la canción más escuchada en España?

Spotify se caracteriza por darte la mejor música de ayer y hoy. Por ello, te invitamos a leer las reseñas de sus 10 títulos mejor posicionados en las listas de popularidad. Los oyentes las han nombrado como favoritas y no hacen más que comentar positivamente la oferta de esta plataforma de transmisión.

1. LA FAMA (with The Weeknd)

Cosechar éxitos es sinónimo de ROSALÍA. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «LA FAMA (with The Weeknd)», debute en el primer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 350.250 reproducciones de primera entrada?

2. DANCE CRIP

El sencillo más reciente de Trueno ya se vislumbra como un nuevo clásico. «DANCE CRIP» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 307.324 más de reproducciones.

3. Mon Amour - Remix

El nuevo éxito de zzoilo y Aitana sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 3, ya que ha conseguido un total de 306.240 reproducciones.

4. Salimo de Noche

Un número tan favorable como 293.002 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Tiago PZK y Trueno va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la cuarta posición.

5. Tacones Rojos

Lo más nuevo de Sebastian Yatra, «Tacones Rojos», entra directamente al quinto lugar de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 284.426 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

6. Ateo

«Ateo» de C. Tangana y Nathy Peluso es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 277.089 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. Experimento

«Experimento» se ubica en el séptimo lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 265.756, lo que marca un hito en la carrera musical de Myke Towers.

8. Nueva York (Tot*)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Gyal. Quizás por esto es que «Nueva York (Tot*)» debuta en el ranking directamente en la octava posición, pues alcanzó un total de 261.820 reproducciones.

9. Nostálgico

«Nostálgico», interpretado por Rvssian, Rauw Alejandro y Chris Brown, ocupa el noveno lugar de la lista, tras lograr 251.987 reproducciones.

10. Una Vaina Loca

Tras acumular 238.689 reproducciones, «Una Vaina Loca» de Fuego, Manuel Turizo y Duki se mantiene en décimo lugar.

¿Ya sabes cuál es la plataforma con la mejor oferta musical? ¡Spotify, por supuesto!

Su intención es que los usuarios reconozcan sus canciones mejor clasificadas en cuanto a popularidad popular en España. Así, pasarán más horas conectados a su servicio de streaming.

Sintoniza sus canales para mantenerte al día con lo mejor en este y otros países.