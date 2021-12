Ranking Spotify en Ecuador : Top 10 de los 10 pódcast favoritos de hoy viernes, 03 de diciembre

La plataforma de streaming Spotify nos facilita a sus suscriptores la lista de los 10 pódcast más escuchados. Si deseas conocer cuáles son los preferidos de la audiencia, simplemente debes desplazarte a la sección correspondiente en su sitio web o aplicación.

De manera alternativa, puedes seguir leyendo: encontrarás una breve descripción de cada uno de ellos en los siguientes párrafos.

1. Horóscopo de Hoy

¡Bienvenido a Horóscopo de Hoy, un programa que te dará un pronóstico diario de tu propia vida! Aquí te guiaremos en temas sobre crecimiento personal, carrera profesional, el amor y todo lo que las estrellas tienen para ofrecer. Horóscopo de Hoy es un Original de Spotify.

2. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

3. Daniel Habif - Inquebrantables

Daniel Habif, es considerado uno de los mejores y más importantes oradores de habla hispana en el mundo. Es líder y creador del movimiento #INQUEBRANTABLES. Autor de los Libro BestSeller “INQUEBRANTABLES” (+500 copias vendidas) y su más reciente libro: "LAS TRAMPAS DEL MIEDO". 26 años de experiencia en la industria de la comunicación. Actualmente cruza una nueva Lic. en Psicología. Su contenido digital ha logrado alcanzar más de 2 billones de personas, en la actualidad 80 millones de personas visitan sus redes. Support this podcast:

4. Entiende Tu Mente

Seguro que a lo largo del día tienes 20 minutos. Elige el momento y nosotros te prometemos ayudarte a entenderTE y entenderLES mejor.| Cuarta temporada, gratis, solo en Spotify. |Entiende Tu Mente es un podcast de psicología que, de una manera amena, te cuenta cómo funciona nuestra mente. Con las voces de Molo Cebrián -podcaster y estudiante de psicología-, Luis Muiño -Psicólogo y uno de los divulgadores de esta temática más conocidos en España-, Mónica González -Coach y profesora universitaria-, Rober Mengual -psicólogo clínico al que escuchas en la sección Apuntes..

5. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

6. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

7. Se Regalan Dudas

Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo, todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué alternativas hay? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo tomar decisiones informadas? Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer. Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar. Lety Sahagún y Ashley Frangie crearon este podcast para abrir un espacio donde invitan a expertos, amigos y gente que admiran, que sabe y no sabe de todo eso de lo que tendríamos que estar hablando.

8. Aprende inglés con LinguaBoost

LinguaBoost inglés es un curso de audio para principiantes o para cualquier persona que tenga dificultades para hablar inglés con fluidez. Cada lección contiene frases cotidianas útiles relacionadas con un tema específico. Puedes descargar el curso completo (30 lecciones y 9 lecciones de repaso/compresión) en nuestra página web: linguaboost.com

9. Relatos en inglés con Duolingo

Mejora tu inglés y tu conocimiento del mundo angloparlante gracias a fascinantes historias de la vida real, narradas en un inglés fácil de entender y con comentarios en español para ayudarte con el contexto. Creado por Duolingo, la mejor manera de aprender un idioma. Presentado por Diana Gameros en colaboración con Adonde Media.

10. Enamórate De Ti de Walter Riso Libro

Voz: Héctor Almeralla Una lectura de autoayuda que pretendo compartir con ustedes, siempre me gusto oír audiolibros, gracias por escucharme y comencemos con Enamórate de Ti de Walter Riso un libro que te permite asumir responsabilidad del amor propio sabiendo que empieza desde casa y hay que cuidarlo sin llegar a extremos de narcisismo pero que una dosis bien suministrada te dará una vida llena de los verdaderos momentos de la vida. Donaciones https://paypal.me/Almeralla119?locale.x=es_XCTwitter..

Los pódcast forman parte de nuestras vidas, a pesar de su reciente creación. Spotify nos consiente con una oferta enorme y de gran calidad para los usuarios en Ecuador.

Aquí, encontrarás producciones de todas clases y para todos los gustos, así que aprovecha para seleccionar algunos nuevos favoritos. Ya sabes que los encontrarás siempre en Spotify.

¿Viste cuál será tu nuevo preferido? ¿Te apetece escuchar una temporada completa? ¡24 horas diarias se quedarán cortas para que te estés al corriente!