Ranking Spotify en Colombia : Top 10 de los 10 pódcast favoritos de hoy viernes, 03 de diciembre

¿Cuál crees es que el pódcast más escuchado en Colombia?

1. Uribe Acorralado | Una Investigación de Daniel Coronell

Un periodista, armado sólo con la verdad, se enfrenta al hombre más poderoso de su país. Esta es la historia de cómo Daniel Coronell, uno de los columnistas con más prestigio del periodismo en habla hispana, buscó y puso en contexto unas pruebas que dejaron al descubierto la implicación de Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, en un grave delito de manipulación de testigos. En esta serie, Coronell revela por primera vez los secretos de su oficio en una historia emblemática para el periodismo en habla hispana. Uribe Acorralado es un podcast Original de Spotify.

2. Caso 63

Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana. Caso 63 es un podcast original de Spotify.

3. A Fondo Con María Jimena Duzán

El exceso de información que recibimos y consumimos en Colombia nos ha acostumbrado a quedarnos con lo superficial, con lo necesario. Pero como sucede con la cebolla, hay que ir retirando capa por capa, pelando una a una para llegar al fondo y así captar la esencia de los hechos sin filtros. De esto se trata A Fondo, el podcast de Maria Jimena Duzán que podrán escuchar de lunes a viernes en Spotify.

4. Luz de la noche

La Comisión de la Verdad presenta Luz de la Noche: una serie podcast inspirada en testimonios reales de víctimas del conflicto colombiano. Las historias de vida de este podcast constituyen un relato colectivo de dolor que a su vez reconoce la resistencia y resiliencia de un pueblo que no pierde la añoranza de la paz y la esperanza de perdón. Una producción de Camino Diseño sonoro y musicalización: La Tina Ilustraciones y animaciones: Isabel Gómez Machado

5. DianaUribe.fm

Aquí vamos a contar historias. Vamos a hablar de cultura, de cine, de paz, de viajes, de música. Vamos a continuar la conversación que empezó en la radio hace 20 años, pero además aprovecharemos las nuevas posibilidades que se abren con este medio. Bienvenidos a mi podcast de historia.

6. La Hora Perturbadora

Un impactante podcast con Luisito Comunica sobre temas paranormales y divertidos. En cada episodio, Luis narrará experiencias paranormales y de ultratumba de la mano de expertos y testigos que nos darán toda la información para hablar de todos los sucesos. Asesinos en serie, experiencias con fantasmas, posesiones, teorías conspirativas, avistamientos extraterrestres y todos los temas que sin duda, serán una experiencia auditiva que mantendrá a los oyentes al filo de sus audífonos y los hará cuestionarse sobre las cosas perturbadoras que los rodean.

7. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

8. El Reporte Coronell

El periodista Daniel Coronell investiga, denuncia e informa sobre la actualidad colombiana en este espacio del programa La W con Julio Sánchez Cristo.

9. Inglés desde cero

Aprende inglés desde cero, gratis y con nativos del idioma formados en su enseñanza.

10. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

