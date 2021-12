Ranking iTunes en Estados Unidos : Top 10 de las series más vistas de hoy jueves, 02 de diciembre

El contenido multimedia es algo a lo que estás acostumbrado, porque hay un enorme mercado de series. La noticia es que el streaming puede darte exactamente lo que buscas: producciones que rompen récords y tienen a todos sin aliento.

Con ello en mente, iTunes realiza un conteo para compartir qué es lo que la gente está viendo en tiempo real en Estados Unidos. La plataforma quiere colocarse como un referente en el sector. Por eso, tiene en su haber una oferta muy interesante, que te detallamos a continuación.

Seguro que muchas de ellas ya las has visto, pero habrá otras que te pueden interesar, ¡así que ya ponte a ello! Mira las 10 series más buscadas en esta plataforma:

1. Yellowstone

John Dutton (Costner) es el propietario del rancho más grande de Estados Unidos. Él y sus hijos entablarán una lucha sin cuartel contra una reserva india y contra el Gobierno federal de Estados Unidos que intenta expandir el parque nacional contiguo a la propiedad de los Dutton.

5. The Daily Show with Trevor Noah

Presentado por el humorista Jon Stewart, es el formato de sátira política más popular de la televisión norteamericana. Ha estado en antena en Comedy Central desde 1996 y ha ganado 18 Primetime Emmys. Se autodefine como un programa de noticias falso y enfoca su particular punto de vista en la actualidad, las noticias, los personajes políticos y de los medios de comunicación fundamentalmente con el objetivo de hacer reír. Generalmente el show comienza con un monólogo de Jon Stewart relacionado con los principales titulares de la actualidad. Después de este monólogo da paso a sus numerosos corresponsales y finalmente suele acabar con una entrevista a un personaje conocido.

6. The Hot Zone

En 1989, el virus del Ébola aparece en chimpancés de un laboratorio de Washington D. C. y no parece existir ninguna cura. Una científica del Ejército pone su vida en juego para impedir que el mal se extienda a la población humana.

7. Doctor Who

Doctor Who es una serie de televisión británica de ciencia ficción producida por la BBC. El programa muestra las aventuras de un Señor del Tiempo conocido como "El Doctor", que explora el universo en su TARDIS, una nave espacial con conciencia propia capaz de viajar a través del tiempo y el espacio. Con la ayuda de distintos acompañantes, el Doctor se enfrenta a una variedad de enemigos mientras salva civilizaciones, visita tanto el pasado como el futuro, ayuda a gente común y corrige injusticias.

8. Rick y Morty

Comedia animada que narra las aventuras de un científico loco Rick Sánchez, que regresa después de 20 años para vivir con su hija, su marido y sus hijos Morty y Summer.

9. Harry Potter: El Torneo de las Casas de Hogwarts

Este acontecimiento especial en cuatro partes mostrará a fans del universo mágico que quieran poner a prueba sus conocimientos sobre Harry Potter. Lucharán entre sí para conseguir el mayor de los honores: ganar la Copa de las Casas

10. An Elf's Story: The Elf on the Shelf (TV) (C)

Un elfo intenta ayudar a un niño a creer.

¿Estabas al tanto del renombre de las series en parrilla que te ofrece iTunes?

Cada vez hay más visualizaciones en esta plataforma y los usuarios no hacen más que dar buenas reseñas en torno a la oferta de producciones televisivas. ¿Cuáles serán las sorpresas que tiene guardado iTunes para el futuro próximo? ¿Qué planes habrá para este año?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.