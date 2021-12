Ranking Hulu en Estados Unidos : Top 10 de las películas más vistas de hoy jueves, 02 de diciembre

La plataforma de transmisión Hulu nos facilita a sus suscriptores la lista de las 10 pelis más vistas en Estados Unidos. Si deseas conocer cuáles son las producciones cinematográficas más exitosas en cuanto a audiencia, simplemente debes desplazarte a la sección correspondiente en su sitio web o aplicación.

De manera alternativa, puedes seguir leyendo: encontrarás una breve descripción de cada una de ellas en los siguientes párrafos.

1. Elf

Una Nochebuena, en un orfanato, un bebé gatea dentro del saco de regalos de Santa Claus y acaba en el taller de éste en el Polo Norte. Aunque allí es adoptado y educado como un elfo, al crecer, se hace tres veces más grande que los habitantes de la región. Parece claro que nunca encajará en el mundo de los elfos; lo que necesita es encontrar a su verdadera familia. Con esta intención viaja a Nueva York, donde descubrirá que la vida no consiste sólo en patinar y comer dulces; así que vuelve a sentirse otra vez fuera lugar. Consigue, no obstante, encontrar a su padre, Walter (James Caan), un editor de libros infantiles adicto al trabajo y al dinero que figura en la lista negra de Santa Claus. Buddy también encuentra a una nueva madre (Mary Steenburgen) y descubre que su hermanastro de diez años (Daniel Tay) no cree en los elfos ni en Santa Claus ni en las Navidades. En realidad todo el mundo parece haber olvidado el verdadero significado de la Navidad.

2. Deadpool 2

Wade Wilson (Ryan Reynolds), mejor conocido como Deadpool, su nombre de batalla e identidad antiheroica, está de regreso con Deadpool 2 y en esta ocasión su misión será salvar a un chico llamado Russell (Julian Dennison) de las manos de un poderoso rival llamado Cable (Josh Brolin). En aras de dar cumplimiento a su tarea el antihéroe formará un grupo al cual pondrá el nombre de X-Force. Secuela de la exitosa película (recaudó más de 780 millones de dólares en todo el mundo) parodia de los superhéroes mutantes del 2016, también protagonizada por Reynolds.

3. Una Navidad de locos

Cuando su única hija adolescente se va de casa por primera vez, el matrimonio Krank decide "saltarse las Navidades" (ni regalos ni árbol..) y marcharse de vacaciones. Sin embargo, en el último momento su hija cambia de opinión y decide volver a casa. Entonces los Krank tendrán que ponerse afanosa y precipitadamente a preparar las fiestas navideñas.

4. Peppa Pig

La protagonista de esta serie es Peppa, una cerdita de rasgos antropomórficos que vive con su hermanito George y sus padres: Mamá (Mummy) Pig y Papá (Daddy) Pig. Tiene como escenario principal su hogar, es ahí donde ocurren las tramas de los episodios. En algunos episodios, se muestra a su familia saliendo de casa, paseando con su coche, en casa de sus amigos o estando ya en otro lugar.

5. Caged

Un hombre afroamericano es encarcelado y puesto en confinamiento solitario después de ser declarado culpable de asesinar a su esposa, ya que es perseguido por demonios internos y su esposa muerta y empujado al límite por una guardia abusiva.

6. Ninja Turtles: Fuera de las sombras

Michelangelo, Donatello, Leonardo y Raphael regresan junto con April O’Neil (Megan Fox), Vern Fenwick (Will Arnett) y un nuevo vigilante enmascarado, Casey Jones (Stephen Amell), para combatir a unos villanos aún más malignos y poderosos. El súper villano Shredder escapa de prisión y une sus fuerzas con el científico loco Baxter Stockman (Tyler Perry) y sus dos secuaces, Bebob (Gary Anthony Williams) y Rocksteady (la súper estrella de la WWE Stephen Sheamus Farrelly), para llevar a cabo un diabólico plan para conquistar el mundo. Mientras las Tortugas se preparan para enfrentarse a Shredder y su banda, tendrán que luchar también con un nuevo enemigo, incluso más poderoso y también con intenciones malignas: El General Krang.

7. Planet of the Humans

Presentado por Michael Moore, "Planet of the Humans" lanza un mensaje al espectador que muchos no se atreven a promulgar: estamos perdiendo la guerra contra el cambio climático porque estamos siguiendo los pasos de líderes que nos han llevado por el camino adecuado, vendiendo el movimiento ecológico a los intereses empresariales de los Estados Unidos. (FILMAFFINITY)

8. Las últimas vacaciones

Georgia Byrd (Queen Latifah), una tímida dependienta de Nueva Orleáns, lleva una vida insignificante. Cuando se entera de que le quedan solamente tres semanas de vida, decide hacer realidad su sueño: viajar a Europa. Durante sus vacaciones, no teniendo nada que perder, experimenta una auténtica metamorfosis que afecta a todos los que la rodean. (FILMAFFINITY)

9. La pandilla: Los héroes del día

¡Disfruta a lo grande con Spanky, Alfalfa, Darla, Buckwheat, el perro Petey y la pandilla al completo, ya que se disponen a llevar a cabo sus habituales travesuras! La Pandilla está tratando de conseguir el dinero que necesita su abuela para salvar su panadería. El único problema es que no hacen nada bien. Desde un chapucero servicio de lavado de mascotas a un no menos espantoso servicio de taxi. No logran obtener ni un céntimo. Su única esperanza es ganar el premio de un concurso de talentos locales… pero ¿habéis oído cantar a Alfalfa?.

10. El bebé jefazo 2: negocios de familia

Los hermanos Templeton se han convertido en adultos y se han alejado el uno del otro, pero un nuevo jefe bebé con un enfoque de vanguardia está a punto de unirlos nuevamente e inspirar un nuevo negocio familiar.

Ojalá que te hayamos entusiasmado con este resumen de las películas más vistas. ¡Anímate a descubrirlas en Hulu!

La verdad es que las horas del día no serán suficientes para que los aficionados de las producciones cinematográficas puedan ver tantas horas de buenos filmes. Todos sabemos que Hulu es experto en transmitir los grandes éxitos en taquilla, los cuales son objeto de culto alrededor del mundo.

No te quedes atrás y síguenos en este viaje por el séptimo arte.