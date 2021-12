Ranking Disney+ en Ecuador : Top 10 de las series más vistas de hoy jueves, 02 de diciembre

El contenido multimedia es algo a lo que estás acostumbrado, porque hay un enorme mercado de series. La noticia es que el streaming puede darte exactamente lo que buscas: producciones que rompen récords y tienen a todos sin aliento.

Con ello en mente, Disney+ realiza un conteo para compartir qué es lo que la gente está viendo en tiempo real en Ecuador. La plataforma quiere colocarse como un referente en el sector. Por eso, tiene en su haber una oferta muy interesante, que te detallamos a continuación.

Seguro que muchas de ellas ya las has visto, pero habrá otras que te pueden interesar, ¡así que ya ponte a ello! Mira las 7 series más buscadas en esta plataforma:

1. Ojo de Halcón

Ahora como un ex Vengador se encuentra en una misión simple: la de reunirse con su familia por Navidad. Pero no lo tendrá tan fácil cuando alguien del pasado de Barton amenaza con echar a perder mucho más que el espíritu navideño. Pero no se encontrará solo, ya que tendrá la ayuda de Kate Bishop, una arquera de 22 años que sueña con un día en convertirse en una super heroína que siempre ha soñado llegar a ser.

2. The Beatles: Get Back

Documental sobre The Beatles con numeroso material inédito que muestra la cordialidad, la camaradería y el humor que reinaban durante la realización de "Let It Be", el legendario álbum de estudio de los Beatles y su último concierto en directo como grupo, la inolvidable actuación en la azotea de la calle Savile Row en Londres. Se han recopilado más de 55 horas de material inédito, filmado por Michael Lindsay-Hogg en 1969 y 140 horas de grabaciones de audio de las sesiones de grabación del álbum "Let It Be" que se han escuchado en muy pocas ocasiones. Además, Peter Jackson ha trabajado de acuerdo con los beatles vivos y las viudas de los fallecidos, teniendo acceso a numeroso material que ve la luz por primera vez.

3. Los Simpson

Comedia americana de animación creada por Matt Groening para la compañía Fox. La serie es una parodia satírica del estilo de la clase media americana encarnada por una familia con ese mismo nombre, compuesta por Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson. La trama se desarrolla en la ciudad ficticia de Springfield y parodia la cultura, la sociedad, la televisión estadounidense y muchos otros aspectos de la condición humana.

4. Loki

La nueva serie "Loki", de Marvel Studios, empieza allí donde terminó "Vengadores: Endgame". En ella, el voluble villano Loki vuelve a ganarse el apodo de Dios del Engaño.

5. Olaf presenta

Olaf muestra sus dotes de artista al recontar cinco historias favoritas de Disney Animation.

6. ¿Qué pasaría si..?

Inspirándose en los cómics del mismo nombre, cada episodio explora un momento crucial del Universo Cinematográfico Marvel.

7. Érase una vez un muñeco de nieve

Los primeros días de vida del pequeño Olaf, cuándo y por qué cobra vida y cómo empieza a buscar su propia identidad, después de la huída de Elsa del palacio de Arendelle.

¿Conocías todos estos programas, dignos de verse en maratón? ¿Sabías que estaban disponibles en Disney+?

La intención de la plataforma es que los usuarios reconozcan su contenido más popular. Así, podrán hacerse una idea de las producciones que más se adaptan a sus gustos, para recomendarlas a sus familiares y amigos. ¿Qué películas estarán disponibles próximamente? ¿Cuáles series nos conquistarán este año?

Estamos seguros de que pronto encontraremos la solución a estas y otras preguntas.