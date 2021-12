Ranking Apple en Perú : Top 10 de los 10 pódcast más escuchados de hoy viernes, 03 de diciembre

La plataforma de streaming Apple nos facilita a sus suscriptores la lista de los 10 pódcast más escuchados. Si deseas conocer cuáles son los preferidos de la audiencia, simplemente debes desplazarte a la sección correspondiente en su sitio web o aplicación.

De manera alternativa, puedes seguir leyendo: encontrarás una breve descripción de cada uno de ellos en los siguientes párrafos.

1. Hablando Huevadas

Jorge Luna y Ricardo Mendoza hablando huevadas e improvisando con sus preguntas. huevadas no?

2. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

3. La Encerrona

Tu mini noticiero en cuarentena, por Marco Sifuentes. Un análisis de la pandemia desde todos los ángulos. Además: recomendaciones para la cuarentena.

4. La Republica - Sin guion

Rosa María Palacios analiza y explica los temas de coyuntura a su fiel estilo. De lunes a viernes un nuevo episodio.

5. Estas Rica

Además de gritarte que estas rica 24/7, Danielita se toma enserio eso de hacer que lo veas. Consejos, amor propio, relaciones y una buena dosis de BLOQUÉALO en modo rockstar. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

7. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

8. Sudaca.pe

Podcasts de Sudaca.pe

9. En terapia con Roberto Rocha

Siéntete cómodo, ya estás En Terapia, un podcast dirigido por un servidor con la intensión de acompañarte y animarte a resolver los conflictos que se presentan en tu vida, mediante una plática amena y con colegas especialistas que te ayudarán a ver otra perspectiva de lo que te pasa. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

10. La Verdad Sin F*cking Filtro

Los hombres y las mujeres definitivamente somos completamente diferentes; tenemos patrones de comportamiento y formas de pensar que no siempre logramos entender. Jessica Lorc te guía a través de La Verdad Sin F*cking Filtro para lograr comprenderlos, revelando los más grandes trucos, secretos y técnicas para ligar y aprender a ver la cruda realidad que hay detrás de la atracción y el amor. Instagram @jessicaalorc Tiktok @jessicaloorc Twitter @jessicaalorc

Ojalá que te hayamos entusiasmado con este resumen de los pódcast más escuchados en Perú. ¡Anímate a descubrirlos en Apple!

Hay miles de horas de audios con el mejor contenido. Todos sabemos que Apple es experto en transmitir producciones de renombre en diversos formatos y esta no es la excepción.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.