Ranking Apple en Ecuador : Top 10 de los 10 pódcast favoritos de hoy viernes, 03 de diciembre

La plataforma de streaming Apple nos facilita a sus suscriptores la lista de los 10 pódcast más escuchados. Si deseas conocer cuáles son los preferidos de la audiencia, simplemente debes desplazarte a la sección correspondiente en su sitio web o aplicación.

De manera alternativa, puedes seguir leyendo: encontrarás una breve descripción de cada uno de ellos en los siguientes párrafos.

1. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

2. Se Regalan Dudas

Se Regalan Dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo, todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué alternativas hay? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cómo tomar decisiones informadas? Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer. Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar. Lety Sahagún y Ashley Frangie crearon este podcast para abrir un espacio donde invitan a expertos, amigos y gente que admiran, que sabe y no sabe de todo eso de lo que tendríamos que estar hablando.

3. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

4. Daniel Habif - Inquebrantables

Daniel Habif, es considerado uno de los mejores y más importantes oradores de habla hispana en el mundo. Es líder y creador del movimiento #INQUEBRANTABLES. Autor de los Libro BestSeller “INQUEBRANTABLES” (+500 copias vendidas) y su más reciente libro: "LAS TRAMPAS DEL MIEDO". 26 años de experiencia en la industria de la comunicación. Actualmente cruza una nueva Lic. en Psicología. Su contenido digital ha logrado alcanzar más de 2 billones de personas, en la actualidad 80 millones de personas visitan sus redes. Support this podcast:

5. La Verdad Sin F*cking Filtro

Los hombres y las mujeres definitivamente somos completamente diferentes; tenemos patrones de comportamiento y formas de pensar que no siempre logramos entender. Jessica Lorc te guía a través de La Verdad Sin F*cking Filtro para lograr comprenderlos, revelando los más grandes trucos, secretos y técnicas para ligar y aprender a ver la cruda realidad que hay detrás de la atracción y el amor. Instagram @jessicaalorc Tiktok @jessicaloorc Twitter @jessicaalorc

6. CNN 5 Cosas

Te presentamos 5 historias para que estés informado cada día. Escucha las 5 Cosas de CNN en Español cada hora de lunes a viernes entre 6 AM y 6 PM hora de Miami y los fines de semana con un resumen noticioso.

7. Relatos en inglés con Duolingo

Mejora tu inglés y tu conocimiento del mundo angloparlante gracias a fascinantes historias de la vida real, narradas en un inglés fácil de entender y con comentarios en español para ayudarte con el contexto. Creado por Duolingo, la mejor manera de aprender un idioma. Presentado por Diana Gameros en colaboración con Adonde Media.

8. En terapia con Roberto Rocha

Siéntete cómodo, ya estás En Terapia, un podcast dirigido por un servidor con la intensión de acompañarte y animarte a resolver los conflictos que se presentan en tu vida, mediante una plática amena y con colegas especialistas que te ayudarán a ver otra perspectiva de lo que te pasa. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

9. Curiosidades de la Historia National Geographic

Roma, Egipto, Grecia.. Conoce alguno de los momentos más interesantes de la historia de la mano de nuestros amenos podcasts en los que relatamos algunos curiosos episodios históricos.

10. El Universo Podcasts

Los temas que suceden en Ecuador y el mundo ahora se conversan mediante podcasts

Apple se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta. ¿Qué temas serán los preferidos por el público ecuatoriano en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.