Ranking Amazon Prime en Estados Unidos : Top 10 de las series más vistas de hoy jueves, 02 de diciembre

En un mercado tan saturado como el de los servicios de transmisión por internet, estas plataformas luchan por comprar las mejores series. Amazon Prime no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte contrincante, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 series con mayor número de visualizaciones en Estados Unidos.

Hablamos del listado que clasifica los títulos según quién está viendo qué en tiempo real. Si estás interesado en conocer qué contenidos de calidad hay disponibles, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. La rueda del tiempo

Las vidas de cuatro jóvenes cambian para siempre cuando una desconocida llega a su aldea afirmando que uno de ellos es la encarnación de una antigua profecía y tiene el poder de inclinar la balanza entre la Luz y la Oscuridad. Deberán decidir si dejar en manos de la desconocida (y de ellos mismos) el destino del mundo antes de que el Oscuro escape de su prisión y comience la Última Batalla.

2. Hanna

HANNA es, a partes iguales, un thriller basado en una trama sencilla y una obra dramática de madurez. Narra la historia de una joven extraordinaria criada en el bosque, que debe evadir la implacable persecución de un agente de la CIA que actúa al margen de las reglas, mientras intenta descubrir su verdadera identidad.

3. Goliath

Billy McBride era un prestigioso abogado de Los Angeles, pero cayó en desgracia y ahora pasa más tiempo en el bar que en la sala de juicios. Pero cuando ve la oportunidad de pleitear contra el mayor cliente de Cooperman & McBride, el poderoso bufete que él ayudó a crear, no lo duda y comienza esta lucha desigual contra Goliath.

4. Carnival Row

En la oscura y futurística ciudad neo-victoriana de Burge, una serie de sucesos harán que la fantasía negra se mezcle con la realidad. Burge se ha convertido en un refugio para las criaturas de fantasía que han huido de sus respectivos mundos asolados por la guerra. Pero todo se complicará cuando un peligroso asesino en serie comience a dar caza a los no humanos. El inspector de la policía Rycroft Philostrate (Bloom) será el encargado de investigar el último caso: el asesinado de una bailarina. y aunque el inspector trate de no involucrarse personalmente en el caso, pronto descubrirá que no es fácil separar los sentimientos del trabajo.

5. Invencible

Mark Grayson es un adolescente normal, excepto por el hecho de que su padre es el superhéroe más poderoso del planeta. Poco después de su decimoséptimo cumpleaños, Mark comienza a desarrollar sus propios poderes y entra en la tutela de su padre.

6. Dexter

Serie de suspense que narra la historia de un hombre extraño llamado Dexter Morgan. Cuando era niño, Dexter fue maltratado y abandonado por sus padres, ahora es un exitoso e importante forense patológico.. pero bajo su carismática personalidad, se esconde una terrible verdad. Dexter ha canalizado sus innatas necesidades homicidas en una segunda profesión que guarda celosamente en secreto: buscar, dar caza y asesinar brutalmente a despiadados criminales.

7. The Boys

La serie tiene lugar en un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama. Un grupo de vigilantes que se hacen llamar "The Boys" decide hacer todo lo posible por frenar a los superhéroes que están perjudicando a la sociedad, independientemente de los riesgos que ello conlleva.

8. Jack Ryan

Cuando el analista de la CIA, Jack Ryan, se tropieza con una serie de transferencias bancarias sospechosas, su búsqueda de respuestas lo saca de la seguridad de su escritorio y lo catapulta hacia un juego mortal del gato y el ratón por toda Europa y Oriente Medio, donde se encuentra a un terrorista que prepara un ataque masivo contra Estados Unidos y sus aliados.

9. The Expanse

Doscientos años en el futuro, en un sistema solar totalmente colonizado, el detective de la policía Miller, nacido en el Cinturón de Asteroides, es encargado con la misión de encontrar a una joven mujer desaparecida llamada Julie Mao. Acompañando a Miller en su misión se encuentra James Holden, anteriormente primer oficial en un carguero de hielo y quien estuvo incolucrado en un incidente causado por las tensas relaciones entre la Tierra, Marte y el Cinturón. Pronto, ambos descubrirán que la mujer desaparecida es solo la punta del iceberg de una conspiración de inmensa magnitud que atentará contra la historia y la existencia de la Humanidad.'The Expanse' es un 'thriller' futurista de ciencia ficción, escrito por Mark Fergus y Hawk Ostby, basado en la serie de novelas del mismo nombre. El proyecto ha sido desarrollado por la cadena SyFy US en colaboración con Alcon Entertainment.

10. Sé lo que hicisteis el último verano

En una ciudad hawaiana bañada por el sol con un pasado misterioso, un grupo de amigos se queda con un oscuro secreto después de un trágico accidente. Un año después, un miembro del grupo recibe un mensaje amenazante y los amigos ahora saben que alguien tiene la intención de hacerles pagar el verano pasado.

¿Estabas al tanto del renombre de las series en parrilla que te ofrece Amazon Prime?

Cada vez hay más visualizaciones en esta plataforma y los usuarios no hacen más que dar buenas reseñas en torno a la oferta de producciones televisivas. ¿Cuáles serán las sorpresas que tiene guardado Amazon Prime para el futuro próximo? ¿Qué planes habrá para este año?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.