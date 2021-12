Preparan una película sobre Neto, sobreviviente de la tragedia de Chapecoense

Foto de archivo del sobreviviente del accidente aéreo del equipo brasileño de fútbol Chapecoense Helio Zampier Neto. EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Medellín (Colombia), 2 dic (EFE).- El cineasta colombiano Gustavo Nieto Roa anunció este jueves en Medellín que el próximo año empezará el rodaje de una película basada en la historia del exfutbolista Helio Neto, uno de los seis supervivientes de la tragedia del Chapecoense.

La producción cinematográfica, que se filmará en Colombia y en Brasil, llevará por nombre 'El Último Sobreviviente' y contará parte de la infancia de Neto, su etapa como deportista y su milagroso rescate tras el accidente aéreo que dejó 71 fallecidos la noche del 28 de noviembre de 2016.

"Estoy orgulloso de esta película basada en hechos reales, que tiene que ver con la vida y con la muerte", expresó a Efe Nieto Roa, quien ha dirigido filmes como 'El taxista millonario', 'Colombia Connection' y 'Mariposas Verdes'.

Agregó que se trata de una historia "muy interesante" sobre un futbolista que empezó su camino siendo "muy pobre de niño" y tuvo que vencer varios obstáculos para llegar a convertirse en jugador profesional.

La cinta, según explicó, se centrará especialmente en un sueño premonitorio de Neto sobre el accidente y el avión que traía al Chapecoense, para jugar la final de la Copa Sudamericana con Atlético Nacional, que se estrelló en un cerro al quedarse sin combustible a tres minutos de aterrizar en un aeropuerto cercano a Medellín.

"Esa historia es de por sí cinematográfica", afirmó el director de la película.

Al evento realizado en Medellín para anunciar el film, que costará seis millones de dólares y será estrenado en 2023, para el cumpleaños 50 del Chapecoense, asistió el propio Neto para avalar este proyecto de "entretenimiento con impacto social", como fue presentado por sus realizadores.

MENSAJE DE FE Y ESPERANZA

El exdefensor del "Chape", que un día antes estuvo sembrando árboles en el ahora denominado Cerro Chapecoense, donde hace cinco años ocurrió el siniestro, dijo que la cinta contará una historia de "fe" y "hermandad" para dejar un mensaje de "esperanza" y "resiliencia".

"Será una película constructiva. Contará la historia de una persona simple como yo, que siempre ha tenido fe, que en muchos momentos pareció que no conseguiría algo, pero que llegó más lejos de lo que pensó", declaró Neto a Efe.

Subrayó que "no se trata de hacer una película para ganar dinero, suceso y fama", pues el proyecto lo quiere compartir con todas las familias de las víctimas del accidente.

Por ello, un porcentaje de los ingresos percibidos por la película será donado a la Asociación de Familias del Chapecoense.

"He sido una persona que siempre habló de Dios y de fe, así que no lo podría hacer de otra forma", enunció el exfutbolista, el último sobreviviente en ser rescatado y el más grave, por lo que pasó 12 días en coma inducido en un hospital en Colombia.

Explicó que lo vivido en un país al que llegó para disputar una final transformó su vida y construyó un vínculo que lo llevó a aceptar la realización de la cinta, cuyo guión fue escrito por Edison Vanegas, policía retirado y director de cine.

"Colombia nos acogió, y es una forma cariñosa de abrazar a todos aquí", apuntó Neto, quien continúa pidiendo "justicia" y que todas las personas involucradas en el accidente del vuelo de la compañía boliviana LaMia "asuman las consecuencias".