Portugal.- El ministro de Interior de Portugal dimite tras meses de polémica por el atropello mortal de una persona

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El ministro de Interior de Portugal, Eduardo Cabrita, ha anunciado este viernes su dimisión tras varios meses cuestionado por el atropello el verano pasado de un ciudadano de 43 años por parte del vehículo en el que viajaba a más de 160 kilómetros por hora, un hecho por el que el conductor ha sido acusado de homicidio negligente.



Cabrita, cuya renuncia ha sido aceptada por el primer ministro, António Costa, ha criticado el "uso político" que se ha hecho de este episodio, pero por el bien del partido, a poco más de un mes para las elecciones anticipadas después de que no salieran adelante los últimos presupuestos, ha optado por echarse a un lado.



"No puedo permitir que este uso político totalmente intolerable sea utilizado para sancionar la labor del Gobierno, o contra el primer ministro, o el Partido Socialista. Por eso he decidido presentar mi renuncia como ministro de Interior", ha explicado Cabrita ante la prensa, informa el diario portugués 'Público'.



"Más que nadie lamento esta trágica e irreparable pérdida y mi solidaridad va hacia la familia de la víctima", ha expresado Cabrita en relación al accidente que acabó con la vida de Nuno Santos, un trabajador de tráfico.



Por su parte, Costa ha adelantado que en "los próximos días" presentará ante el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a alguien que pueda ejercer en el cargo de manera interina durante las próximas semanas antes de la cita con las urnas prevista para el 30 de enero



Costa ha señalado que con la salida de Cabrita "termina un ciclo" y le ha agradecido estos seis años en el Gobierno, primero como viceministro y después como encargado de Interior. "Quiero destacar los resultados y los avances en materia de seguridad que ha tenido el país durante estos últimos cuatro años", ha enfatizado.