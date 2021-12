Portaltic.-Ya disponible el quad para niños de Tesla, con una batería eléctrica y más de 24 kilómetros de autonomía

03-12-2021 El Cyberquad de Tesla POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA TESLA



MADRID, 3 (Portaltic/EP)



Tesla ha comenzado a comercializar su vehículo todoterreno Cyberquad for Kids para niños, un quad eléctrico que presenta una batería de iones de litio con más de 24 kilómetros de autonomía.



Se trata de un vehículo de cuatro ruedas que presenta una velocidad máxima configurable de 10 millas por hora (16 kilómetros por hora) y destinado principalmente a los niños de ocho años en adelante. Se vende a un precio de 1.900 dólares, esto es, unos 1.680 euros al cambio.



Según indica Tesla en su página web, el vehículo presenta una estructura de acero, asiento acolchado, suspensión ajustable con freno de disco trasero y barras de luces LED. La batería tarda cinco horas en cargarse por completo.



Por el momento, Tesla ha indicado que solo se va a poner a la venta en Estados Unidos y ha mencionado que Cyberquad for Kids comenzará a enviarse próximamente. Los usuarios que lo hayan adquirido tardarán entre dos y cuatro semanas en recibirlo.



Conviene recordar que el fundador de Tesla, Elon Musk, anunció el Tesla Cyberquad durante el evento en el que reveló su todoterreno Tesla Cybertruck, en noviembre de 2019. Este último no tiene aún fecha de salida, aunque se estima que su producción comenzará el próximo año.