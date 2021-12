¡Por fin! Álex González y María Pedraza hablan con naturalidad de su amor

03-12-2021 María Pedraza y Álex González, una de las parejas de la noche en la fiesta de Moët&Chandon EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 3 (CHANCE)



En mayo comenzaron los rumores de que uno de los solteros más atractivos de nuestro país, Álex González, y una de las actrices del momento, María Pedraza, podrían haber iniciado una relación sentimental. Comentarios pícaros en sus respectivas publicaciones en Instagram, fotos en el mismo sitio y a la misma hora... cada vez más indicios que dejaban entrever que lo suyo podría ser más que una simple amistad.



Con el paso de los meses la pareja decidió dejar de esconderse y comenzar a vivir su amor con naturalidad y, hace tan solo unos días, publicaban en sus redes sociales su primera imagen juntos, posando divertidos en su inolvidable escapada a Disneyland París.



Y ahora, por fin, Álex y María han hablado con naturalidad (y enamoradísimos) del buen momento que viven juntos. ¡Nos encanta! Lo han hecho en la espectacular fiesta navideña con la que Moët&Chandon Effervescence ha dado el pistoletazo de salida a la época más especial del año. Un glamouroso evento en el que la pareja posó por separado pero en el que no tuvieron problemas en confesar qué es lo que más le gusta del otro.



Confirmando que María es su novia con una sonrisa pícara, Álex ha evitado confesar si ya se ve casado y con hijos - "Me encanta, se os da esto (por haber admitido por fin que la actriz es su chica) y vais a por todas" - pero sí ha destacado qué es lo que más le gusta de la protagonista de 'Élite': "Es una grandísima compañera, es una de las mejores compañeras con las que he trabajado, aparte de lo obvio, es una actriz con un talento sobrenatural, es una compañera extraordinaria y muy generosa. Y obviamente muy guapa".



"Sé que soy la envidia de todos, soy consciente, y trabajo cada día porque no hay que relajarse nunca", ha añadido, desvelando que, como no podía ser de otra manera, pasará la Navidad con María.



Devolviendo los piropos a su novio, la actriz - espectacular con un diseño bicolor en blanco y negro de Dior con camisa blanca, corsé negro estilo plepum y falda midi de tul al tono - nos ha contado cómo es llevarse el trabajo a casa y ser pareja de otro actor: "es un gusto, la verdad, creo que puedes fusionar las dos cosas y eso es bonito", ha confesado, destacando que ambos "nos estamos aportando mucho al otro" y que, como salta a simple vista, Álex "es guapísimo. La verdad es que sí".



Tras el evento, y lejos de esconderse, los actores abandonaban el Teatro Real juntos, de lo más sonrientes y presumiendo de su complicidad y, demostrando su cercanía con sus fans, no dudaron en hacerse fotografías con todo el que se lo pidió. Muertos de risa, eso sí, ni Álex ni María se pronunciaron sobre lo que nos gusta verlos, por fin, juntos y enamorados.