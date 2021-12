Pesos chileno, colombiano suben tras datos empleo EEUU: Andes FX

(Bloomberg) -- Las monedas andinas suben después de que las nóminas no agrícolas estadounidenses de noviembre fueran más débiles de lo esperado, lo que reduce las probabilidades de que la Reserva Federal acelere el retiro de los estímulos y comience un ciclo de alza de tasas antes de lo esperado.

El peso chileno avanzaba un 0,1%, en línea con sus pares a pesar de las pérdidas del cobre. Los operadores están atentos a las encuestas de opinión después de que el candidato de izquierda Gabriel Boric tomara la delantera en las primeras encuestas antes de la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre. Ventas del dólar en torno a los 850 pesos creó un soporte intermedio para el peso chileno antes de los 878 por dólar.

El ministro de Hacienda de Chile, Rodrigo Cerda, dijo que es probable que el país crezca entre un 3% y un 4% el próximo año, lo que lo pondría en línea con Colombia y por delante de México y Brasil, las mayores economías latinoamericanas.

El peso colombiano, en tanto, también subía un 0,1%, con los operadores a la espera de la publicación el sábado de nuevos datos de inflación al consumidor. Se espera que el IPC alcance el 4,97% interanual en noviembre, frente al 4,58% anterior. Banrep tiene margen para ser más “hawkish” contra un aumento de la inflación, ya que su propia proyección muestra que el país crecerá un 10% este año. El extremo corto de la curva swap IBR descuenta alzas por un total de 200 puntos básicos durante los próximos seis meses.

El sol peruano, por su parte, registra escasa variación en 4,0750 por dólar, depreciándose lentamente hacia un mínimo histórico de 4,14 a pesar de las ventas diarias en dólares por parte del banco central.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

