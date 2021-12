Perú.- Castillo insta a la Justicia peruana a investigar la presunta corrupción de su Gobierno

El presidente defiende no haber llegado al Gobierno para "repetir las viejas prácticas del pasado"



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha instado este jueves al las autoridades judiciales del país a que investiguen los presuntos actos de corrupción ejecutados por su Gobierno tras destaparse una serie de encuentros con ministros y empresarios en su domicilio.



Así pues, el mandatario ha apuntado la urgencia de que la Justicia inicie las investigaciones pertinentes para desligar lo más rápido posible de su gestión esta supuesta corrupción, recoge la emisora RPP.



"Es necesario y es urgente pedir desde acá a las autoridades que corresponda hacer una investigación donde supuestamente dicen que hay actos de corrupción, que hagan a la brevedad posible. Vamos a transparentar y desde acá insisto al Gabinete, a los ministros para que también dispongan lo propio", ha señalado el mandatario.



En esta línea, Castillo ha remarcado su posición frontal ante la corrupción y ha aseverado que cualquier miembro del Ejecutivo que esté salpicado por este tipo de malas conductas será apartado de sus funciones para que responda ante la Justicia.



"Si encuentran algún funcionario o alguna autoridad en esta Gobierno, que haya participado o sea partícipe en actos irregulares, conjuntamente con ustedes vamos a ser firmes y cortar de raíz y ser separados inmediatamente, y que tenga que responder ante la Justicia", ha señalado.



Por otro lado, Castillo ha defendido no haber llegado al Gobierno de Perú para "repetir las viejas prácticas del pasado" ni para hacer "arreglos bajo la mesa". "No estamos aquí para satisfacer apetitos personales ni intereses particulares, estamos aquí para servir al pueblo", ha dicho.



INVESTIGACIÓN POR REUNIONES



La Contraloría y la Procuraduría General de Perú abrieron una serie de investigaciones al presidente Castillo sobre las presuntas reuniones que ha mantenido fuera del Palacio de Gobierno con empresarios y funcionarios.



Por parte de la Contraloría General aseguró que verificaría las contrataciones o adjudicaciones realizadas a una empresa "vinculada a supuestas gestiones de intereses", a la par que alertó sobre el "deber de transparencia de la función pública", más aún cuando el marco normativo de Perú detalla que "toda autoridad, funcionario y servidor público debe registrar y publicar detalles de sus reuniones y gestiones cuando se sostengan en el ejercicio de su función".



"El incumplimiento de estas obligaciones afecta a la integridad, credibilidad, institucionalidad y es pasible de responsabilidades por los órganos sancionadores competentes", apuntó también la Contraloría.



Por parte de la Procuraduría también se lanzó una petición de información acerca de las reuniones que Castillo, y otros altos funcionarios, habrían sostenido con empresarios en la casa de Breña.