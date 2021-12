Peñarol depende de sí mismo para el título; Nacional aguarda fallo del rival

Seguidores de Peñarol animan a su equipo en una fotografía de archivo. EFE/Federico Anfitti

Montevideo, 3 dic (EFE).- Peñarol está a un triunfo de coronarse como campeón del Torneo Clausura y ganarse un lugar en las finales contra Plaza Colonia -ganador del Apertura- pero para lograrlo deberá vencer a Sud América, que necesita una victoria para luchar por la permanencia en Primera División.

El equipo dirigido por Mauricio Larriera lleva tres partidos consecutivos a puro empate. La falta de eficacia de sus delanteros y una serie de polémicas arbitrales en las últimas semanas no han permitido al aurinegro llegar a la victoria.

Para este duelo clave que se jugará en el estadio Campeón del Siglo, Peñarol no podrá contar con algunas piezas importantes del equipo como el lateral derecho Giovanni González y el capitán, Walter Gargano, por lo que deberá apostar a variantes como los experimentados Maximiliano 'Mono' Pereira y el argentino Damián Musto.

En caso de obtener un triunfo, Peñarol se asegurará el Clausura como también la Tabla Anual acumulada, que da ventaja deportiva en las finales.

Por su parte, Nacional, que está a solo dos puntos del líder en el Clausura tras un fallo favorable en el Tribunal de Apelaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sobre un encuentro de la primera fecha, se medirá ante River Plate en el Gran Parque Central.

Los tricolores, pese a que atraviesan un mal momento deportivo por el bajo rendimiento, saben que todavía están vivos en el torneo y que necesitan una victoria para soñar con dar la sorpresa y quedarse con el Clausura.

Si hay una caída de su tradicional rival, un triunfo de Nacional lo corona; si Peñarol empata y Nacional triunfa igualarán en puntos e irán a una final para decidir el campeón del Clausura.

Asimismo, Wanderers es el tercer equipo que tiene posibilidades remotas de pelear por el Clausura. Para hacerlo deberá ganarle a Fénix, que caiga Peñarol y que Nacional no triunfe. Si se da esa serie de resultados llegará a una final por el desempate ante los aurinegros.

El resto de la jornada tendrá duelos claves por la clasificación a las copas internacionales, como también para la lucha por el descenso.

En este sentido, Boston River y Progreso, que pelean por mantenerse en Primera División junto a Sud América, se enfrentarán ante Deportivo Maldonado y Montevideo City Torque, respectivamente.

Además, Rentistas se enfrentará a Plaza Colonia, el descendido Villa Española recibirá a Cerro Largo y Cerrito se enfrentará a Liverpool.

- Partidos de la última jornada del Torneo Clausura:

4.12: Rentistas-Plaza Colonia, Wanderers-Fénix, Boston River-Deportivo Maldonado, Nacional-River Plate, Montevideo City Torque-Progreso y Peñarol-Sud América.

5.12: Villa Española-Cerro Largo y Cerrito-Liverpool.