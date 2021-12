Papa Francisco.- Arrestan a un hombre con un cuchillo en el estadio de Nicosia antes de la misa del Papa en Chipre

NICOSIA (CHIPRE), 3 (EP/DPA)



La policía de Chipre ha arrestado a un hombre que intentó entrar con un cuchillo al estadio de Nicosia donde el Papa Francisco ha celebrado su primera misa, en el marco de su visita al país. El hombre, de 43 años, fue detenido antes de entrar al estadio, según ha explicado la policía este viernes.



En detenido, que no es de nacionalidad chipriota, argumentó que llevaba el cuchillo para su defensa personal, según ha indicado la policía, que no ha dado más detalles.



La misa, celebrada al aire libre en el Estadio GSP de Nicosia en Chipre y a la que han asistido casi 10.000 fieles según los organizadores, no se ha visto afectada por este incidente.