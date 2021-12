ONG venezolana pide a las autoridades evaluar la dosis de refuerzo contra la covid-19

Una enfermera inyecta una dosis de la vacuna contra la covid-19 en Caracas (Venezuela), en una fotografía de archivo. EFE/Rayner Peña R.

Caracas, 3 dic (EFE).- La ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) instó este viernes a las autoridades sanitarias del país a evaluar la aplicación de la dosis de refuerzo contra la covid-19, y criticó que hasta el momento no se conozcan estadísticas de reinfecciones del virus en personas ya vacunas.

"¡Qué difícil es 'pedir peras al olmo'! Autoridades venezolanas, luego de evaluaciones, ya se deberían estar pronunciando sobre la necesidad o no de aplicar una tercera dosis de refuerzo para la covid-19, pero probablemente no tienen ni estadísticas de tasas de infecciones en vacunados", dijo la ONG en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje, añadió que probablemente tampoco haya tasas de personas vacunadas fallecidas, "menos aún de reinfecciones naturales".

"Probablemente tampoco revisen lo trabajos que se realizan en otros países. Todas las vacunas tienen fallas primarias y secundarias y más en estas que aún son objetos de revisión, evaluación y adecuación", culminó.

Según la última cifra de vacunación ofrecida por el presidente Nicolás Maduro el pasado domingo, el 77,5 % de la población venezolana ya se encuentra vacunada contra la covid-19, pero el mandatario no ha aclarado si las personas inmunizadas han recibido una sola dosis o la pauta completa.

La vacunación contra la covid-19 comenzó a mediados de febrero pasado con la aplicación de las primeras 100.000 dosis que llegaron al país provenientes de Rusia, tras el acuerdo suscrito por Venezuela en diciembre del año pasado para adquirir 10 millones del fármaco Sputnik V.

El proceso de vacunación avanzó de forma lenta y desordenada durante varios meses, y comenzó a acelerarse en septiembre con la llegada del primer lote de vacunas del sistema Covax, coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).