México lidera en los Premios PRODU y Eugenio Derbez enaltece a los latinos

Fotografía de archivo del actor mexicano Eugenio Derbez. EFE/ Javier Rojas

Ciudad de México, 2 dic (EFE).- Eugenio Derbez enalteció la labor de los latinos que buscan cambiar los estereotipos es la industria audiovisual al recibir el premio "Crossover" en la segunda entrega del año de los Premios PRODU, gala en la que las producciones mexicanas volvieron a tomar protagonismo.

A través de una transmisión "vía streaming", la Gala de los Premios PRODU celebró su quinta edición enalteciendo el talento de la industria audiovisual en Iberoamérica.

"Siempre me ofrecían papeles de criminal, narco, pandillero y en el mejor de los casos de jardinero, no está mal pero sentía que los latinos somos mucho más que eso", recordó el actor al recibir el galardón en sus manos.

El creador de "La familia P. Luche" (2002) aseguró que ha sido su compromiso como productor y creativo de la industria el mostrar las diferentes facetas que los latinos tienen con filmes que hablen de "algo más" que solamente la migración.

En su aparición por la transmisión de 50 horas continuas de la entrega, que comenzó el primero de diciembre, el director también hizo un repaso por su trayectoria y aseguró que una de sus intenciones más grandes es apoyar a nuevos talentos latinos.

MÉXICO, ARGENTINA Y COLOMBIA TRIUNFANTES

México volvió a ser el foco de la segunda entrega de los Premios PRODU al recibir 12 galardones -después de los seis que el país había ganado en la primera entrega el 19 de noviembre-, seguido de Colombia con ocho y Argentina con seis.

Entre los títulos mexicanos que destacaron se encuentran la segunda temporada de "Monarca", "¿Quién mató a Sara?" y "Luis Miguel, la serie".

Por su parte, Colombia fue reconocido por producciones como "El olvido que seremos" o "El desafío the box" y Argentina por "El reino" o "El ristorantino de Arnoldo".

Otros países que también formaron parte de la gala con premios fueron Estados Unidos con cinco, España y Turquía con tres y Chile con dos.

Netflix, por su parte, fue la empresa más premiada de los dos días al recibir 10 galardones, mientras que Telemundo y Caracol recibieron seis cada una.

"A pesar de que ha sido un año retador, los Premios PRODU evolucionaron. (...) Logramos congregar talento inspirador y estamos seguros de que juntos reactivaremos la industria", aseguró el director de PRODU, Roko Izarra.

En el evento también se reconoció la trayectoria del famoso presentador chileno Don Francisco con un homenaje a sus décadas de trabajo en televisión.

"Para mí esto siempre ha sido una pasión y por eso sigo y sigo adaptándome a los tiempos", expresó el conductor, reconocido por su programa "Sábado gigante".

La gala fue transmitida en directo con la conducción de Alan Tacher, Boris Izaguirre, Valeria Mazza, Laurita Fernández y Sebastián Llapur.