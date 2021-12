MERCADOS A.LATINA-Cierran débiles tras dato laboral en EEUU y por cautela sobre ómicron

(Actualiza con cierres) Por Nelson Bocanegra BOGOTÁ, 3 dic (Reuters) - Los mercados bursátiles y cambiarios de América Latina cerraron el viernes mayoritariamente con pérdidas tras una sesión volátil debido a la cautela de los inversores tras tibios datos laborales en Estados Unidos, que probablemente no alterarán el curso de la política monetaria de la Reserva Federal. * A ello se sumó la persistente incertidumbre sobre la evolución de la variante ómicron del coronavirus. * "El mercado se acerca al final de una semana de montaña rusa impulsada por los desarrollos de la variante de COVID ómicron", indicó una nota de la correduría Acciones y Valores. * La atención estuvo centrada en la publicación de un informe de empleo en Estados Unidos que no cumplió con las expectativas, pero que analistas creen que no alterará el curso de la política monetaria más agresiva de la Reserva Federal. * En Brasil, el real ganó un 0,04% y el índice de acciones Bovespa subió un 0,34%. * En México, el peso cerró con caída de un 0,54% a 21,3734 unidades por dólar, mientras que el referencial índice bursátil S&P/BMV IPC descendió un 0,58%. * El peso chileno cedió ganancias iniciales y cerró la jornada con leve baja de un 0,15% a 840,80/841,10 unidades por dólar, en una sesión de alta volatilidad y acumuló una caída semanal de un 1,11%. En tanto, el principal índice de la bolsa de Santiago, el IPSA también cedió su avance inicial y cerró estable en 4.370,82 unidades. * El peso colombiano finalizó con caída de un 0,74% a 3.966,20 unidades por dólar, después de tres sesiones de ganancias, con lo que la divisa acumuló un alza de un 1,02% en la semana tras casi un mes de descenso; mientras que el índice referencial de la bolsa, el MSCI COLCAP, perdió un 0,62% a 1.431,94 puntos. * La moneda peruana, el sol, bajó un 0,17%, a 4,076/4,078 unidades por dólar, completando un descenso semanal del 0,81%, tras la presentación de una moción de censura contra el presidente en el Congreso. * En tanto el referencial de la Bolsa de Lima subió un 0,17% a 535,88 puntos. * En Argentina, el peso cayó un 0,07% y en la bolsa el índice Merval finalizó con baja de un 1,25%, aunque completó una valorización de 7,45% en la semana a la espera de un pronto acuerdo del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una abultada deuda. Cotizaciones a las 2118 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.236,19 0,76 -4,3 emergentes MSCI América Latina 2.078,06 1,84 -15,24 Bovespa Brasil 104.823,35 0,34 -11,9259 IPC México 50.591,94 -0,66 14,81 Argentina MerVal 86.359,78 -1,248 184,92 COLCAP Colombia 1.431,94 -0,62 -0,42 IPSA Chile 4.369,4 -0,03 -14,41 Selectivo Perú 529,87 -0,95 3,42 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,6472 -0,41 -8,03 Peso Mexicano 21,2658 0,85 -6,44 Peso chileno 840,9 -1,66 -15,50 Peso colombiano 3.959,44 0,52 -13,79 Sol peruano 4,0690 -0,37 -11,62 Peso argentino 101,05 -0,24 -16,95 (Reporte de Nelson Bocanegra, reporte adicional de Walter Bianchi en Buenos Aires, Froilán Romero y Benjamin Mejias en Santiago, Editado por Manuel Farías)