Lopetegui: "El Villarreal es muy completo y obligará a llegar al límite"

El entrenador del Sevilla Julen Lopetegui. EFE/Ballesteros /Archivo

Sevilla, 3 dic (EFE).- El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, afirmó este viernes del Villarreal, rival al que se medirán el domingo en el estadio Sánchez-Pizjuán en la decimosexta jornada de LaLiga Santander, que "es muy completo y obligará a llegar al límite del rendimiento".

"Tienen muchos registros, atacan y defienden de muchas maneras, y querrán ser protagonistas como nosotros. Espero un rival muy completo que va a querer jugar sus bazas en un partido intenso y de máximo nivel. Es un equipo que juega muy bien, que ha sido superior en juego a grandísimos equipos, tiene una riqueza importante arriba y es muy seguro atrás", relató el técnico guipuzcoano en la comparecencia de prensa tras el entrenamiento.

Lopetegui, sobre la numerosas ausencias por lesión que tiene el Sevilla, dijo que "las alternativas son las que son" y que en los que están van "a confiar. Hay que buscar la mejor alineación porque es un rival muy bueno a todos los niveles".

"No miramos muy para delante y nos centramos solo en el siguiente partido. Son tres puntos de liga ante un rival muy bueno y tenemos que poner todas nuestras energías en ello, sin mirar más allá. Somos conscientes del calendario que tenemos, pero también de que la única forma es centrarnos en hacerlo bien en cada partido", aseguró en alusión a la cita del próximo miércoles en el campo del Salzburgo austríaco en la Liga de Campeones.

De la lesión que mantendrá al argentino Erik Lamela unos cuatro meses fuera de los terrenos de juego, recalcó que lo lamenta "profundamente porque es un jugador muy importante" para el equipo y que pensaban que "era algo menor, pero es una lesión importante y solo cabe desearle una recuperación rápida, pero va a ir para largo. Es una situación que se une a otras y hay que confiar en los disponibles y buscar soluciones".

Del próximo duelo de la Copa del Rey Andratx balear comentó que se acababa de enterar del resultado del sorteo y que "cuando toque" ya se ocuparán de esa eliminatoria.

"Ha eliminado a un equipo de Segunda -el Oviedo- y eso habla de lo que es la Copa, pero ya tocará en su momento", comentó Lopetegui, quien sobre el estado físico de los futbolistas sevillistas dijo que han "entrenado muy poco, más que nada recuperación, y había jugadores tocados".

"Veremos mañana quién está a disposición. No pasarán ni 72 horas desde el último partido -el de la Copa en Córdoba- y mañana lo valoraremos bien para hacer el once y la convocatoria", subrayó.