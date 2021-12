LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 3 de diciembre de 2021

LO ÚLTIMO

Biden advierte a Putin que no invada Ucrania

50 años de cárcel a miembros de secta por masacre en Panamá

PRIMERA PLANA

EUR-GEN CORONAVIRUS-ÓMICRON-REINFECCIÓN

LA HAYA, Holanda - Científicos de Sudáfrica advierten que la reinfección entre personas que ya han batallado con el COVID-19 parece ser más probable con la nueva variante ómicron que con mutaciones previas del coronavirus. Por Mike Corder. 364 palabras. AP Foto. ENVIADO.

-CORONAVIRUS-ASIA: Cierres de fronteras podrían brindar tiempo frente a la variante ómicron.

-CORONAVIRUS-ALEMANIA: Ministro: 1 de cada 100 tiene coronavirus en Alemania.

-CORONAVIRUS-MÉXICO: México confirma primer caso de la variante ómicron.

EUR-GEN PAPA-CHIPRE

NICOSIA, Chipre - El papa Francisco denuncia la “indiferencia” que demuestra Occidente hacia los migrantes en un momento en que el Vaticano confirma que al menos 12 solicitantes de asilo serán transferidos de Chipre a Italia en una muestra de solidaridad hacia los países que han recibido la mayor cantidad de posibles refugiados. Por Menelaos Hadjicostis y Nicole Winfield. 485 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN EEUU-MILITARES-RACISMO

SIN PROCEDENCIA - Se supone que las fuerzas armadas de Estados Unidos ofrecen una gran oportunidad de progreso a las minorías. Pero, ¿es cierto que trata a todos por igual? Muchos dicen que no. Por Aaron Morrison, Helen Wieffering y Noreen Nasir. 1262 palabras AP Foto. ENVIADO.

MUN-GEN 2021-FOTOS

SIN PROCEDENCIA - “Algunos dicen que el mundo acabará en llamas”, escribió el poeta Robert Frost. Y durante buena parte de 2021, los fotógrafos de The Associated Press captaron escenas de un mundo que ardía. 500 palabras. AP Foto. Editores: parte de una serie de notas de fin de año. 422 palabras. ENVIADO.

REP-INM MÉXICO-MIGRANTES

TAPACHULA, México - El nicaragüense Benjamín Villalta no podía creer que una oficina de migración abriera sus puertas en plena madrugada para emitir visas humanitarias que permiten trabajar y moverse libremente por México durante un año. La medida, que hace poco hubiera parecido una utopía, supone un cambio de estrategia y llega poco antes del anuncio del restablecimiento del programa “Permanecer en México” por el que los solicitantes de asilo en Estados Unidos volverán a tener que esperar su proceso en territorio mexicano. Por Edgar H. Clemente, Félix Márquez y María Verza. 1.397 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana la desinformación en las redes sociales giró en torno a la nueva variante de COVID-19, la marcha contra la violencia contra la mujer en México y la vacunación contra el coronavirus en México y Japón. Aquí están los hechos: El Instituto Mexicano del Seguro Social no anunció que sólo podrán acceder a consultas médicas quienes tengan certificado de vacunación contra el COVID-19. Una funcionaria mexicana no promueve ni paga a manifestantes feministas. No existe una película llamada “La variante Ómicron”. Japón no suspendió la vacunación y Joe Biden no promulgó una ley que autoriza una “intervención” en México. Por Marcos Martínez Chacón, Rafael Cabrera y Abril Mulato. 2.511 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMC-GEN PANAMÁ-SECTA JUICIO

PANAMÁ - Un tribunal de juicio oral sentencia con la pena máxima de 50 años de cárcel a cada uno de los siete miembros de una secta religiosa culpables de asesinar a una mujer y a seis menores de edad como parte de un culto en una remota zona indígena del Caribe panameño a inicios de 2020, una tragedia que conmovió fuertemente al país. 274 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN COLOMBIA-PREMIO

BUCAMARANGA, Colombia - La sociedad colombiana recibe el Premio Mundial de la Paz y la Libertad otorgado por la Asociación Mundial de Juristas (WJA, por sus siglas en inglés) por demostrar su aporte continuo a la democracia y a la paz a través del derecho. Es la primera vez que el galardón es otorgado a una colectividad y no sólo a un individuo. 569 palabras. ACTUALIZADO.

REP-GEN LATINOAMÉRICA EN IMÁGENES-FOTOS

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe y publicadas entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre de 2021. 69 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN BIDEN-RUSIA-UCRANIA

WASHINGTON - El presidente Joe Biden promete que le será “muy, muy difícil” al presidente ruso Vladimir Putin lanzar una operación militar en Ucrania, ya que su gobierno está preparando una serie de iniciativas para prevenir la agresión rusa. Por Aamer Madhani y Vladimir Isachenkov. 415 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-EXSECRETARIO MEXICANO

NUEVA YORK - Fiscales en Nueva York piden que se proteja la identidad e integridad física de los miembros del jurado en el juicio al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, porque el mexicano “tiene recursos para interferir con el proceso judicial” y el caso capta mucha atención mediática. Por Claudia Torrens. 541 palabras. ENVIADO.

REP-GEN JUSTICIA AMBIENTAL

RESERVE, Luisiana - El director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos visita un corredor industrial y le pone un rostro humano a las penurias causadas por la contaminación de las fábricas. Estudios indican que las plantas industriales y otras instalaciones contaminantes tienden a instalarse en barrios pobres, habitados mayormente por hispanos, afroestadounidenses y otras comunidades minoritarias. Por Matthew Daly. 1.100 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN MICHIGAN-TIROTEO ESCUELA

PONTIAC, Michigan - Acusan de homicidio involuntario a los padres de un adolescente acusado de matar a cuatro estudiantes en una escuela secundaria de Michigan, y una fiscal describe hechos sobrecogedores de ese día cuando un docente halló dibujos de un arma, una persona que sangraba y la leyenda “ayúdenme” en la mesa del chico. Por Corey Williams y Ed White. 555 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

MOR-GEN IRAK-ATAQUE

IRBIL, Irak - Un ataque del grupo extremista Estado Islámico en una localidad del norte de Irak deja al menos 12 fallecidos, varios de ellos efectivos de las fuerzas kurdas, según medios kurdos. 303 palabras. ENVIADO.

EUR-GEN EEUU-RUSIA-UCRANIA

KIEV - El ministro de Defensa de Ucrania estima que Rusia ha movilizado a más de 94.000 soldados a cerca de sus fronteras y plantea la posibilidad de una “escalada a gran escala” a finales de enero. Por Yuras Karmanau. 252 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN FRANCIA EAU ARMAS

SIN PROCEDENCIA - Francia anuncia acuerdos multimillonarios de venta de aviones y helicópteros de combate a Emiratos Árabes Unidos, buscando estrechar la cooperación militar con su aliado principal en el Golfo Pérsico, con quien comparte las preocupaciones acerca de Irán.. Por Barbara Surk y Jon Gambrell. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN BOSNIA-CRÍMENES DE GUERRA

SARAJEVO - La policía de Bosnia arresta a siete personas sospechosas de haber cometido crímenes de guerra contra civiles durante la guerra en el país balcánico, entre 1992 y 1995, según las autoridades de seguridad. 130 palabras. ENVIADO.

DEP-ATL LAMINE DIACK-DECESO

DAKAR, Senegal - Lamine Diack, el polémico dirigente del atletismo mundial que fue sentenciado por extorsionar a atletas y acusado de recibir sobornos en una elección de sede para Juegos Olímpicos, ha muerto, según informó su familia el viernes. Tenía 88 años. Por Barbacar Dione y Graham Dunbar. 485 palabras AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT CORONAVIRUS BAYERN-BARCELONA

MÚNICH - El partido entre el club local Bayern Munich y el Barcelona por la Liga de Campeones de la próxima semana se jugará en estadio a puerta cerrada debido a las nuevas medidas restrictivas ante un incremento de contagios de coronavirus, anuncia el gobernador de Baviera. 246 palabras AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS KENNY G

NUEVA YORK - Kenny G ha sido una de las figuras más queridas y odiadas de la música durante las últimas tres décadas, pero el superastro ha ignorado a sus críticos y se ha mantenido en gran medida indiferente. Su recorrido poco convencional a la cima se explora en un nuevo documental de HBO, “Listening to Kenny G”. Por Gary Gerard Hamilton. 706 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-TEA ANTONY SHER-DECESO

LONDRES - Muere Antony Sher, uno de los actores shakespearianos más aclamados de su generación, a los 72 años. La Royal Shakespeare Company anuncia el deceso. A Sher le habían diagnosticado un cáncer terminal a principios de año. Por Jill Lawless. 581 palabras. AP Foto. ENVIADO.

