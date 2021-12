LeBron James sale del protocolo del coronavirus tras confirmarse su falso positivo

Fotografía de archivo en la que se registró a LeBron James, alero estrella de los Lakers de Los Ángeles, en Chicago (Illinois, EE.UU.). EFE/Tannen Maury

Los Ángeles (EE.UU.), 2 dic (EFE).- La NBA anunció este jueves que LeBron James ha salido del protocolo del coronavirus tras confirmar que se trataba de un falso positivo.

La estrella de los Lakers entró el martes en el protocolo del coronavirus de la NBA y fue baja en el duelo de ese día en el que los de púrpura y oro se impusieron a los Sacramento Kings (92-117).

Lo más probable entonces era que James se perdiera varios partidos hasta que cumpliera con los requisitos para regresar a la cancha, pero la NBA autorizó hoy su vuelta inmediata a la competición tras certificar que su positivo por coronavirus no era tal.

La NBA explicó en un comunicado que el jugador ha dado negativo en dos tests realizados con 24 horas de diferencia.

"James fue inicialmente colocado en el protocolo después de una serie de pruebas que arrojaron resultados contradictorios, incluido un test positivo inicial que fue recogido el 29 de noviembre. Pruebas adicionales confirmaron que él no ha dado positivo", detalló la liga.

La cadena ESPN fue más allá de las explicaciones oficiales de la NBA y aseguró que James ha dado negativo en ocho pruebas de coronavirus diferentes desde que regresó a Los Ángeles el martes por la tarde.

James, que cumplirá 37 años el 30 de diciembre, confirmó a finales de septiembre que se había vacunado contra el coronavirus.

Se trata de una gran noticia para los Lakers, que contarán así con su máxima figura para medirse el viernes a sus vecinos y rivales de Los Angeles Clippers.

Este breve paso de LeBron por el protocolo del coronavirus es una etapa más del convulso inicio temporada que está teniendo "King James".

Al margen del partido que no jugó el martes, James se ha perdido diez encuentros más por diferentes problemas físicos y fue sancionado con un encuentro fuera de la cancha tras ser expulsado por darle un golpe en la cara a Isaiah Stewart de los Detroit Pistons.

En los once encuentros que ha jugado hasta ahora ha logrado 25,8 puntos, 5,2 rebotes y 6,8 asistencias de media por partido.

Los Lakers no han empezado el curso con buen pie y ahora mismo son sextos en la Conferencia Oeste (12-11).

La franquicia angelina apostó para la temporada 2021-2022 por un arriesgado y muy veterano proyecto que ha unido en una misma plantilla a LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook y Carmelo Anthony.