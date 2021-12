La relación entre la vacunación desigual y ómicron y otras claves de la covid

Una persona recibe una vacuna contra la covid-19, en Ciudad de México (México), en una fotografía de archivo. EFE/José Méndez

Redacción América, 3 dic (EFE).- La inequidad en la inmunización contra la covid-19 se mantiene en América, donde tres países han administrado casi el 70 % del total de dosis aplicadas en el continente, mientras crecen los reclamos por la relación entre el acaparamiento de vacunas y la variante ómicron.

Estas y otras noticias son las claves de la vacunación esta semana en el continente:

1. LA INEQUIDAD SE MANTIENE EN AMÉRICA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) registra 262,8 millones de contagios de covid-19 a nivel global, con 5,2 millones de muertes.

Alrededor del 36 % de los casos (97,1 millones de infectados) y cerca del 44 % de los decesos (2,3 millones) corresponden a América. Y de estos, casi la mitad de los contagios (45,7 millones) y el 65 % de los fallecimientos (1,53 millones) se han registrado en Latinoamérica.

Pese a las cifras de contagios en los países pobres, la OMS calcula que el 80 % de los 8.000 millones de dosis de vacunas que se han administrado en el mundo ha ido a los países del G20 (los más industrializados y economías emergentes), mientras que los de bajos ingresos apenas han recibido el 0,6 % de las vacunas totales.

En el caso de América, se han administrado más de 1.352 millones de dosis de vacunas contra la covid-19, según el reporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) más reciente, con corte al 3 de diciembre.

Pero la mayoría -el 67 %- corresponde apenas a tres países: EE.UU. (más de 458,5 millones o el 34 % del total del continente), seguido de Brasil (312,8 millones / 23 %), México (132,2 millones / 9,7 %).

Le siguen Argentina (68,8 millones), Canadá (61,4 millones), Colombia (57,8 millones), Perú (42,7 millones), Chile (41,3 millones), Cuba (28,5 millones) y Venezuela (26,3)

Basada en estos datos, la directora de la OPS, Carissa F. Etienne, lamentó en su balance de esta semana que, "con poco más de la mitad de la población de América Latina y el Caribe completamente vacunada (con marcada desigualdad entre países), esta región sigue siendo especialmente vulnerable".

2. EL "ACAPARAMIENTO" DE VACUNAS Y LA NUEVA VARIANTE

La directora de la OPS subrayó que la "inequidad en torno a las vacunas está prolongando la pandemia de covid y la aparición de la variante ómicron es un ejemplo de ello".

En esto coincide el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien denunció esta semana el hecho de que la nueva variante surgió en África, el continente con menor tasa de vacunación contra la covid-19.

"Mientras continúe la desigualdad en las vacunas el virus tendrá oportunidades para extenderse y evolucionar a formas que no podemos predecir o prevenir", advirtió.

En una línea más dura se expresó el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Sacha Llorenti, quien afirmó este viernes que la aparición de ómicron es responsabilidad del "acaparamiento de vacunas por algunos países del norte".

A su juicio, el "no vacunar con prioridad a todas las personas vulnerables de todo el mundo provoca muertes y la prolongación de la pandemia", algo de lo que culpó al capitalismo.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también ha argumentado que "lo que está pasando con la nueva variante es que no llegaron las vacunas a África" porque de cada 100 vacunados en el mundo, en ese continente hay solo 6 en promedio, según sus cálculos.

3. EL IMPULSO A LA DOSIS DE REFUERZO

Estados Unidos, México, Canadá y Brasil registraron ya sus primeros casos de la nueva variante.

La aparición de ómicron, que preocupa a la OMS por la treintena de mutaciones que presenta y su aparente mayor transmisibilidad y riesgo de reinfección, ha llevado a varios Gobiernos a dar un impulso a la dosis de refuerzo contra la covid.

En Canadá, las autoridades sanitarias recomendaron "vigorosamente" este viernes que los mayores de 50 años de edad reciban una dosis de refuerzo de la vacuna para reducir "las infecciones y enfermedades graves".

En tanto, el Gobierno de México anunció que la aplicación de dosis de refuerzo contra el coronavirus para adultos mayores arrancará este mismo mes y aseguró que el país cuenta con vacunas suficientes.

Asimismo, Ecuador inició ya la administración de vacunas de refuerzo anticovid a mayores de 18 años, adelantada por la irrupción de la variante ómicron en varias naciones.

En los últimos meses, la OMS había subrayado que la tercera dosis de la vacuna contra la covid que se está inoculando en varios países está haciendo más difícil el acceso a las dos primeras en las naciones más pobres.

4. DONACIONES MASIVAS A PAÍSES POBRES

La alarma por ómicron también ha movilizado a las grandes economías para donar vacunas a los más pobres.

Estados Unidos envió este viernes 11 millones de dosis a distintos países, de los que 9 millones están destinados a África, informó la Casa Blanca.

El presidente Joe Biden había asegurado el jueves que su Gobierno entregará 200 millones de dosis más a otras naciones en los próximos 100 días, es decir, hasta mediados de marzo, ante la aparición de la variante ómicron.

En tanto, el presidente de China, Xi Jinping, dijo que país facilitará a África 1.000 millones de dosis de vacunas.