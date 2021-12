La NFL sanciona a Antonio Brown con tres partidos por falsificar su vacuna

Fotografía de archivo en la que se registró a Antonio Brown, al actuar para los Steelers de Pittsburgh y actual receptor de los Buccaneers de Tampa Bay, quien fue sancionado por la NFL tras haber falsificado su tarjeta de vacunación contra el nuevo coronavirus. EFE/Larry W. Smith

Los Ángeles (EE.UU.), 2 dic (EFE).- La NFL anunció este jueves una sanción de tres partidos para Antonio Brown de los Tampa Bay Buccaneers por haber falsificado su tarjeta de vacunación contra el coronavirus.

La NFL aplicó el mismo castigo a otros dos jugadores: Mike Edwards, que está actualmente en la plantilla de los Buccaneers; y John Franklin III, del que la franquicia de Tampa Bay prescindió el pasado agosto antes de que empezara la temporada.

La liga aseguró en un comunicado que los tres actuaron conjuntamente para falsear sus pruebas de vacunación.

"Los tres jugadores han aceptado la sanción y han renunciado a su derecho a apelar", dijo la NFL.

La Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA), que es el sindicato de jugadores de la liga de fútbol americano, participó en la investigación sobre esta infracción del protocolo del coronavirus.

La NFL y la NFLPA recordaron en una nota conjunta que "la salud y la seguridad" de los jugadores y el personal de la liga es su "prioridad número uno".

La cadena ESPN aseguró que los tres jugadores sancionados están ya vacunados tras haber admitido su culpa en lo sucedido.

Brown y Edwards podrán regresar a la competición el 26 de diciembre en el partido de los Buccaneers frente a los Carolina Panthers.

La sanción no supone un gran contratiempo deportivo para Brown, que lleva varias semanas recuperándose de una lesión en el tobillo y que todavía no está en condiciones de volver a jugar.

Las sospechas sobre este caso comenzaron cuando Steven Ruiz, que fue cocinero personal de Brown, dijo a mediados de noviembre al periódico The Tampa Bay Times que el jugador le había pedido que le consiguiera una tarjeta falsa de vacunación para él y para su novia, la modelo Cydney Moreau.

Ruiz no pudo obtener esas tarjetas, pero semanas después, y siempre según el relato del cocinero, Brown le enseñó las tarjetas que el jugador había conseguido para su novia y él. EFE

