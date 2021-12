La Federación Médica de Venezuela denuncia "cierre técnico" de los hospitales

Fotografía de archivo del presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León Natera. EFE/MIGUEL GUTIERREZ

Caracas, 2 dic (EFE).- La Federación Médica de Venezuela (FMV) denunció este jueves que los hospitales públicos del país caribeño se enfrentan a un "cierre técnico" debido a la falta de medicamentos, materiales y el deterioro de las instalaciones de los centros sanitarios.

En una nota de prensa, el presidente de la FMV, Douglas León Natera, indicó que en el país se ha presentado un "cierre técnico" en la red hospitalaria debido a que es "casi imposible trabajar con 3 o 4 % de medicamentos".

Reiteró que la situación de deterioro de los centros sanitarios públicos de la nación caribeña se mantiene, y se refirió a la protesta de varios médicos del hospital Pérez Carreño quienes se quejaron por la destitución del encargado de la unidad de cuidados intensivos, los bajos salarios y la falta de medicamentos.

Según León Natera, esta situación de "abandono" se repite en más del 80 % de los hospitales de Venezuela.

"Prácticamente es un cierre técnico y una evidencia (de) que al Gobierno no le interesa la salud del pueblo venezolano y siente un profundo desprecio hacia los más necesitados", añadió.

Por otra parte, León Natera alertó que, en medio de estas condiciones, el país no se encuentra preparado para enfrentar "ningún tipo de enfermedad" ni la variante de la covid-19 Ómicron.

En ese sentido, pidió a los ciudadanos mantener las medidas de bioseguridad: "Agua, jabón y tapabocas. Lavarse bien las manos".

En medio de la crisis sanitaria que se registra desde hace una década, que se ha incrementado en los últimos cinco años y, aún más, con la llegada de la covid-19, los médicos, enfermeros y demás trabajadores de la salud han señalado que no cuentan con las condiciones mínimas necesarias para trabajar.

El pasado 13 de noviembre, el sindicato Monitor Salud denunció que en los hospitales públicos de Venezuela hay "una escasez del 40 % en mascarillas y de 46 % en guantes".