La costarricense Valle defenderá título de las 105 libras ante la mexicana López

San José, 3 dic (EFE).- La costarricense Yokasta Valle defenderá en casa su título de las 105 de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) el próximo 18 de diciembre contra la mexicana Elizabeth López, informó este viernes la pugilista.

La pelea se llevará a cabo en el gimnasio de la Ciudad Deportiva Heiner Ugalde, en San José, y será la tercera defensa del título para la tica tras sus victorias sobre la filipina Carleans Rivas en febrero de 2020, y ante la japonesa Sana Hazuki en enero de 2021.

La campeona, quien tiene un récord de 22 triunfos (8 por K.O.) y 2 derrotas, no cae desde junio de 2018 y espera aumentar a 10 la cuenta de victorias consecutivas.

Según el equipo de Valle, esta pelea contra la mexicana se presenta tras varios intentos fallidos de pactar un combate por la unificación de títulos con la estadounidense Seniesa Estrada, quien rechazó la pelea "sin dar motivos".

“Siempre he peleado contra las aztecas y son las más difíciles que he tenido, por eso sé que esta no será la excepción y buscaré dar lo mejor para retener por tercera vez el título mundial”, expresó Valle acerca de su rival del próximo 18 de diciembre.

El mánager de Valle, Mario Vega, destacó la importancia de esta pelea y sobre todo porque será la primera que tendrá público en el marco de la pandemia de la covid-19.

“Estamos contentos de estar nuevamente en la Ciudad Deportiva, será una velada muy interesante, pero sobre todo una velada con público y eso nos emociona aún más, ya era hora de que el costarricense disfrute de algo que tanto les apasiona como el boxeo”, expresó Vega.