La ciencia se nutre de la diversidad, dice el científico Javier Santaolalla

El doctor en física de partículas y divulgador científico español, Javier Santaolalla (i) y la bióloga mexicana María Emilia Beyer (d) posan para una fotografía con jóvenes hoy durante la 35 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), en Guadalajara, estado de Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco

Guadalajara (México), 3 dic (EFE).- La ciencia se nutre de la diversidad de pensamiento y necesita de personas con todo tipo de ideas para generar nuevo conocimiento, afirmó este viernes el científico español Javier Santaolalla en una charla con cientos de jóvenes en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

"La ciencia se nutre de diversidad, las ideas brillantes muchas veces surgen de pensamientos completamente disruptivos y se necesita gente de diferentes culturas, raíces y con diferentes historias. Es fundamental que haya gente diversa", dijo el creador de la serie documental "La última frontera", producida por la televisión española.

Santaolalla (Burgos, 1982) fue recibido como si fuera un "rockstar", con gritos y aplausos de los cientos de "hijas e hijos de Newton" que hicieron fila desde temprano para abarrotar el auditorio Juan Rulfo de la FIL de Guadalajara, en el occidental estado mexicano de Jalisco, que obligó a los organizadores a quitar muros movibles para abrirlo a su máxima capacidad.

CONTRA LAS MENTIRAS

Emocionado hasta las lágrimas, el famoso "youtuber", con millones de seguidores en redes sociales, habló de cómo la pandemia lo hizo parar su trabajo cotidiano pero le impuso el reto de divulgar la ciencia para combatir la desinformación y las "fake news".

"Es frustrante que en una situación donde tanta gente está sufriendo haya personas que quieran hacer daño por codicia o por llamar la atención. Yo sentí la responsabilidad de transmitir, sentía que tenía un buen mecanismo para mandar un mensaje no sesgado, no manipulado y desde el corazón, fue un reto, era una ola de desinformación", dijo.

JÓVENES CURIOSOS

El especialista en física de partículas no podía creer la convocatoria que tuvo en la feria, "el primer evento que apostó" por su proyecto y en el que los jóvenes lo cuestionaron no solo de temas científicos, sino también de sus superhéroes y de anécdotas que lo impulsaron a convertirse en uno de los divulgadores más conocidos por las nuevas generaciones.

"Empecé en la divulgación recordando cómo era el Javier de 17 años, fue un viaje cargado de emociones, vi a una persona insegura, con dudas, que no sabía qué quería hacer en la vida, decirle que lo iba a lograr. A veces solo necesitamos un empujoncito", expresó conmovido.

Desde un niño de seis años que le mostró su video de ciencia favorito hasta un profesor que le agradeció inspirar a las nuevas generaciones. Santaolalla dialogaba, contaba anécdotas personales y bromeaba sobre el orgullo de ser una "legión de ñoños o frikis" que esta mañana "eran mayoría en la feria".

Ante la pregunta de una joven acerca de qué hacer cuando los demás no creen en sus ideas, el científico pidió al público mandarle "fuerza colectiva" y alentó a los jóvenes a defender sus ideales, a no dejarse vencer por sus circunstancias y a olvidarse de lo que la sociedad cree que debe ser el éxito.

"Tenemos una falsa imagen de lo que es el éxito, arriésguense, son jóvenes. La juventud es eso, cómanse el mundo que es delicioso, no tengan miedo pero no dejen que el miedo los domine hay mucha gente que no tiene la suerte como nosotros de poder arriesgarnos", expresó.

La "legión de ñoños" no se conformó con la charla de Santaolalla y lo esperó por cerca de una hora para lograr una firma o una fotografía.

La FIL se desarrolla del 27 de noviembre al 5 de diciembre con la asistencia de 600 escritores de 46 países, con la participación de más de 3.000 profesionales y 255 expositores de 27 países con una oferta editorial de 240.000 títulos en 10.000 metros cuadrados de exposición.