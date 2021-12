La Cámara de Diputados de Chile rechaza un cuarto retiro de pensiones

Un grupo de personas hace fila en la sucursal de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) para hacer un retiro de pensiones, en una fotografía de archivo. EFE/Alberto Valdés

Santiago de Chile, 3 dic (EFE).- La Cámara de Diputados de Chile rechazó este viernes el polémico proyecto que buscaba autorizar a las personas a hacer un cuarto retiro anticipado del 10 % de sus fondos de pensiones, al no lograrse el quórum necesario de votos para que la medida saliera adelante.

La aprobación del proyecto, resistido por el Gobierno, requería una mayoría tres quintos, lo que supone 93 votos a favor por parte de los diputados; sin embargo, solo se lograron 89 votos a favor, por 29 en contra y 8 abstenciones, por lo que la iniciativa quedó rechaza.

El proyecto para aprobar un cuarto retiro nació en la propia Cámara de Diputados, donde fue aprobado a finales del pasado septiembre por 94 votos a favor. Sin embargo, en su segundo trámite legislativo, en el Senado, en noviembre, fue rechazado por falta de cuórum por ausencia de únicamente un voto más a favor.

Tras este rechazo, la iniciativa pasó a Comisión Mixta para tratar de limar asperezas entre las posturas de las dos Cámaras y regresó esta jornada al Pleno de los Diputados, donde la ausencia en los escaños de varios legisladores influyó en no alcanzar el cuórum necesario de 93 votos.

Al menos siete diputados que en su momento impulsaron la iniciativa no estuvieron hoy presentes en sala por contar con permiso para ausentarse por distintos motivos, aunque un permiso que no era de carácter constitucional, por lo que el cuórum que se requería para aprobar la medida se mantuvo.

Desde la llegada de la covid-19 se han aprobado tres retiros del 10 % de los fondos de pensiones para paliar los estragos económicos ocasionados pro la crisis sanitaria.

El primero se aprobó hace más de un año y hasta ahora ha supuesto un desembolso de más de 50.000 millones de dólares para entidades que gestionan estos dineros, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Si bien la aprobación de todos ellos fue polémica y se necesitó del voto a favor de legisladores oficialistas pese a la postura contraria del Gobierno, la iniciativa para llevar a cabo un cuarto retiró encontró más oposición.

Además, actores económicos como el propio Banco Central alertaron de las consecuencias que un cuarto retiro podría tener, con efectos "extremadamente graves", considerando que la mayor cantidad de circulante podría recalentar la economía y producir una mayor inflación y severos desajustes financieros.

El sistema de pensiones de Chile, ideado por José Piñera, hermano del actual mandatario, e instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es pionero en la capitalización individual y obliga a cada trabajador a aportar un 10 % mensual de su sueldo a un fondo gestionado por empresas privadas, las AFP.

En los últimos años ha sido ampliamente criticado y por las escasas pensiones que otorga, con la mitad de los contribuyentes chilenos recibiendo menos de 215.000 pesos (280 dólares) al mes de pensión, según datos de la Fundación Sol, y su reforma fue uno de los reclamos de los chilenos que protagonizaron las protestas de 2010.