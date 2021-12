Gojo acerca a Croacia a un paso de la final de la Davis

Borna Gojo celebra una acción ante el serbio Filip Krajinovic. EFE/JuanJo Martín

Madrid, 3 dic (EFE).- Borna Gojo, jugador 279 del mundo, puso a Croacia a un paso de la final de la Copa Davis con su victoria sobre el serbio Dusan Lajovic, 33 de la clasificación, por 4-6, 6-3 y 6-2 en el primer partido de la semifinal que se disputa este viernes en el Madrid Arena.

El segundo punto pondrá cara a cara al número uno mundial, Novak Djokovic, y al 30, Marin Cilic.

Si el resultado respeta el ránking y Djokovic iguala la eliminatoria, el choque se decidirá en el dobles, en el que Croacia presentará a la mejor pareja del mundo, la que forman Mate Pavic y Nikola Mektic. Djokovic y Nikola Cacic serían sus rivales.

Gojo empezó las tres mangas de su partido con Lajovic ganando el saque de su rival. En la primera no pudo mantener la ventaja, en las dos siguientes sí.

Nunca se habían enfrentado y comenzaron fríos, como el ambiente en el Madrid Arena a la hora de la siesta.

Tras ceder Lajovic su saque, pese a haber tenido ventaja de 40-0, y verse 3-0 abajo, el favorito recurrió a lo que le había faltado hasta entonces: paciencia para escapar del ritmo que marcaba el croata.

Aunque Gojo sirvió cada vez más rápido, y a pesar de los numerosos errores de ambos, el serbio estuvo afortunado en un par de subidas y recuperó la rotura en el séptimo juego. El partido dio un giro completo: Lajovic firmó cuatro juegos seguidos y pasó del 4-2 y 40-0 en contra al 6-4 a favor.

Los dos protagonistas volvieron a jugar a rachas al empezar la segunda manga. Tras perder de nuevo su saque (2-0), Lajovic la emprendió con su raqueta, sin que la herramienta ganase por ello puntería: la bola iba fuera cada vez que buscaba las líneas.

Tuvo la oportunidad de rehacerse con un 'break', 3-2, pero Gojo volvió a romperle en el siguiente, ayudado por una doble falta.

El croata, ocho años más joven y 13 centímetros más alto (1,98 m), aprovechó para lanzar varios cañonazos con el saque y cerrar el set, que Lajovic acabó con 22 errores no forzados, 13 más que Gojo.

En el tercero la rotura de Gojo fue doble. Con 5-2 y Lajovic desesperado y mandando todo fuera, el croata sacó para ganar y no falló.

Para el segundo partido, las estadísticas entre Djokovic y Cilic son abrumadoras a favor del primero, 17-2.

Además, el serbio ha ganado todos sus partidos individuales en estas finales, mientras que su rival ganó uno y perdió dos.

Si la eliminatoria debe decidirse en el dobles, los croatas confían plenamente en Mate Pavic y Nikola Mektic, uno y dos del mundo. Para enfrentarse a ellos el capitán serbio, Viktor Troicki, ha pensado de nuevo en Djokovic y Cacic, como ya hizo en cuartos ante Kazajistán.

Los dos antecedentes de enfrentamientos entre ambos equipos son favorables a Serbia, por 4-1 en 2010 y por 5-0 en 2015.

Croacia llega a la semifinal tras ganar el grupo D, que compartió con Australia (3-0) y Hungría (2-1), y derrotar a Italia (2-1) en octavos.

Serbia fue segundo del grupo F, en el que ganó 3-0 a Austria y perdió 2-1 ante Alemania, y eliminó en octavos a Kazajistán por 2-1.

Si Serbia pasa a la final será la tercera que dispute. Ganó a Francia la de 2010 y perdió con República Checa la de 2013.

Para Croacia sería la cuarta final. En las anteriores obtuvo dos victorias, en 2005 contra Eslovaquia y en 2018 frente a Francia, y una derrota, en 2016 ante Argentina.

La otra semifinal enfrentará el sábado a Rusia y Alemania.