Gobierno de Maduro expulsa a observadores electorales de la UE

(Bloomberg) -- Observadores electorales de la Unión Europea fueron expulsados de Venezuela días antes de la salida que tenían programada, en medio de una represión por parte del Gobierno de Nicolás Maduro después de las elecciones del mes pasado.

Analistas de la UE y un puñado de miembros del personal volarán este fin de semana después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores se negara a extender sus visas, según una persona con conocimiento directo de la situación. Recibieron una orden de salida del país del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Consejo Nacional Electoral, dijo la persona.

Ni el ministerio ni el consejo electoral respondieron a los mensajes en busca de comentarios.

El grupo había planeado estar en el país hasta el 13 de diciembre según un cronograma previamente acordado con el consejo y autorizado por el Gobierno de Maduro.

Pero las tensiones comenzaron a crecer en el período previo a las elecciones cuando Maduro de manera preventiva desestimó sus hallazgos. Posteriormente, tras la publicación de un reporte en el que señalaron deficiencias e irregularidades en las elecciones regionales del 21 de noviembre, Maduro acusó a los observadores de ser “espías”. La decisión de expulsarlos anticipadamente mancha aún más las elecciones que Maduro ha promovido como libres y justas.

El máximo tribunal del país, repleto de partidarios del Gobierno, intervino en una carrera para gobernador y convocó a nuevas elecciones después de que un candidato de oposición encabezara el recuento de votos. En otra carrera estatal ganada por la oposición, Maduro decidió despojar al gobernador electo de algunos poderes.

La UE envió a 130 personas para supervisar la votación, su primera delegación en 15 años. Si bien la mayoría de los observadores ya se fueron, los que permanecieron se encontraban haciendo entrevistas, dando seguimiento a las impugnaciones al proceso electoral de candidatos y partidos, y recopilando información para un informe final que planean publicar a principios de febrero.

La delegación no recibió ninguna razón del por qué se interrumpió su viaje, señaló la persona.

