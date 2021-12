Gasly: "Soy optimista mirando al sábado, aunque no con las tandas largas"

EFE/EPA/STR

Redacción deportes, 3 dic (EFE).- El francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), que este viernes marcó el tercer tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Arabia Saudí, el penúltimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito urbano de Yeda que es "optimista" con miras a la calificación de este sábado, aunque "no" lo es "tanto" en cuanto a "las tandas largas se refiere".

"Me gusta mucho pilotar en esta pista, las curvas son increíbles y hay una gran subidón de adrenalina cuando estás ahí fuera", explicó Gasly, de 25 años, con una victoria y tres podios en la F1 y que actualmente es noveno, con 92 puntos, quince más que el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Alpine).

"Todo la jornada ha sido muy buena para nosotros y estoy bastante contento con el ritmo hasta el momento", afirmó el francés de Alpha Tauri.

"Sabemos que el sábado solemos hacerlo bastante bien, así que soy bastante optimista para (la calificación de) el sábado, ya que creo que todavía podemos mejorar", afirmó.

"Sin embargo, no me siento tan optimista si miro las tandas largas, así que todavía tenemos trabajo por hacer para prepararnos para la carrera del domingo", opinó Gasly este viernes tras acabar con el tercer tiempo los entrenamientos libres para el Gran Premio de Arabia Saudí.