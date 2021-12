Fútbol/Primera.- (Previa) Sevilla y Villarreal miden fuerzas antes de sus 'finales' de Champions

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Sevilla y el Villarreal protagonizarán en el Ramón Sánchez-Pizjuán el duelo que abrirá el sábado (14.00 horas) en la decimosexta jornada de LaLiga Santander 2021-2022, un examen para ambos previo a que se jueguen la semana que viene su futuro en la Liga de Campeones.



Dos de los aspirantes a pelear por los puestos altos de la clasificación se ven las caras en un choque que se presenta equilibrado, aunque actualmente la situación en la tabla es mucho más favorable para los de Julen Lopetegui, más cerca de su objetivo de pelear por los 'puestos Champions' que los de Unai Emery, mucho más irregulares.



El conjunto castellonense no lograr coger una buena línea en el torneo doméstico y está ya a doce puntos del sevillista, que está actualmente mucho mejor clasificado, en la cuarta plaza, a ocho del líder, el Real Madrid. Ganar al 'Submarino' le mantendría en la zona privilegiada y ya pondría una distancia bastante importante con un rival directo.



Por ello, ambos llegan con necesidad de victoria y también con un ojo puesto en el próximo miércoles donde se jugarán estar en los octavos de final de la Liga de Campeones, algo para lo que dependen de sí mismos en Salzburgo (Austria) y Bergamo (Italia) y que podría provocar también que reserven a alguna pieza importante.



El Sevilla, que sufrió mucho en su estreno en la Copa del Rey ante el Córdoba, donde necesitó una prórroga para pasar, viene de encadenar dos jornadas sin ganar, tras empatar con sufrimiento ante el Alavés en casa y perder pese a su buen partido en el Santiago Bernabéu, y espera volver a recuperar su buena marcha en el Pizjuán, donde se mantiene invicto y donde sólo ha sacado puntos el conjunto vitoriano.



El Villarreal, por su parte, no consigue encadenar victorias y se presentará después encontrar alivio en Copa ante el Victoria (0-8) para frenar una racha de tres partidos sin ganar, dos de ellos en La Cerámica ante el Manchester United y ante el FC Barcelona, pese a que en este mereció seguramente más antes de ser castigado por sus propios errores una vez más. Hasta ahora, no ha sido capaz de ganar como visitante.



Lopetegui vuelve a tener a su plantilla con problemas físicos y la mala noticia es la baja hasta la primavera del argentino Erik Lamela, por una lesión de hombro, que se une a las de Jesús Navas y En-Nesiry. Además, el de Asteasu tiene a varios 'tocados' como Delaney, Suso o Rekik que podrían mermar su capacidad de rotación de cara al choque continental.



Por su parte, Emery tiene la buena noticia de volver a contar ya con un jugador clave como el delantero Gerard Moreno, que ya volvió a disfrutar de minutos, con gol incluido, en la Copa, y que todo hace indicar que volverá a un once junto a Danjuma y Pino, aunque Chukwueze también tiene opciones.



--HORARIOS DEL SÁBADO EN LA JORNADA 16 DE LALIGA SANTANDER.



Sevilla - Villarreal. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 14.00.



FC Barcelona - Betis. González Fuertes (C.Asturiano) 16.15.



Atlético Madrid - Mallorca. Martínez Munuera (C.Valenciano) 18.30.



Real Sociedad - Real Madrid. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.00.