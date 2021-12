Fútbol/Primera.- Previa del FC Barcelona - Real Betis

El Barça se prueba ante el 'euro Betis'



El FC Barcelona recibe este sábado al Real Betis en el Camp Nou, en la jornada 16 de LaLiga Santander, en un duelo directo entre dos equipos en buena forma y en racha triunfal y que quieren mirar aún más arriba desde sus respectivos puestos europeos.



Con el Real Betis en quinta posición y el Barça en la séptima, a cuatro puntos de los béticos pero con un partido a recuperar, es un pulso en una nueva "final" para los blaugranas, pues Xavi Hernández afronta cada partido como tal a sabiendas de las urgencias y el lastre de puntos que se encontró.



Muchos en Barcelona piensan en el Bayern de Múnich y en ese duelo del miércoles en el que se juegan el futuro en la presente Liga de Campeones. Pero estar en la siguiente 'Champions' puede pasar por partidos como este ante un Betis que se está ganando a base de buen fútbol y resultados el ser ese rival directo en la carrera europea.



Desde la llegada de Xavi al banquillo, el Barça ha ganado sus dos partidos en LaLiga Santander, y empatado ante el Benfica en la competición contintental. La victoria ante el Villarreal de la última jornada, en el Estadio de La Cerámica (1-3), fue además la primera victoria del año a domicilio.



Un triunfo que el cuerpo técnico y el vestuario blaugrana celebró "como un título", según desveló el propio Xavi este viernes. Y es que si quieren seguir con la remontada deben ganar en el Camp Nou, sí, pero también lejos de su feudo. En un calendario que, por la necesidad de puntuar, se irá complicado llega ahora una dura prueba.



Se llama Real Betis Balompié y en él hay viejos conocidos del técnico de Terrassa, como el central Marc Bartra. Un Betis que, como el equipo catalán, respira un aire puro de felicidad después de enlazar cuatro victorias consecutivas, dos de ellas en LaLiga más otra en Liga Europa y otra más en su debut en la Copa del Rey.



No se ve superior Manuel Pellegrini al equipo blaugrana, por mucho que estén en ese buen momento y por encima en la tabla. Pero sin miedo llegarán a Barcelona dispuestos a sumar y, a ser posible, ganar para seguir por delante de los blaugranas y apuntar al Barça en la lista de Elche y Levante, sus últimas víctimas.



Tiene buenas noticias el técnico bético pues Germán Pezzella se ha recuperado de las molestias musculares y está de vuelta en el equipo, igual que Sergio Canales y Guido Rodríguez, quienes descansaron en Copa. Siguen fuera por lesión Claudio Bravo, Martín Montoya, Víctor Camarasa y Youssouf Sabaly y, en la parte más negativa, Nabil Fekir por sanción.



En el Barça tampoco están para tirar cohetes en cuanto a bajas, pero ya es una situación que se alarga en el tiempo y que es de largo conocida por Xavi. Sin Ansu Fati, que se recupera rápido pero no estaría ni para la siguiente semana, ni Sergi Roberto --que pasará por quirófano-- ni Pedri, Braithwaite o Agüero.



Sí estaría y hasta en el once inicial Ousmane Dembélé. El francés está en el foco mediático barcelonés porque se le quiere renovar, Xavi ve en él al líder de su proyecto y parece ser que las negociaciones siguen pero no se concretan. En el verde, debería verse un Dembélé atrevido sabiendo que tiene la confianza del técnico.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Busquets, Nico, F. De Jong; Dembélé, Memphis y Gavi.



REAL BETIS: Rui Silva; Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Canales, Rodri, Juanmi; y Willian José.



--ÁRBITRO: González Fuertes (C. Asturiano).



--ESTADIO: Camp Nou.



--HORA: 16.15/Movistar LaLiga.