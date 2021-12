Fútbol.- Simeone: "Tengo la misma energía de siempre"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que tiene "la misma energía de siempre" y ha reconocido que sintió "alivio" con el gol de Thomas Lemar que abrió el triunfo ante el Cádiz, y ha apelado a centrarse ya en el partido de este sábado ante el RCD Mallorca, donde no ha adelantado si el uruguayo Luis Suárez comenzará desde el banquillo.



"Es muy difícil explicar cómo se siente uno; puedo contar que estoy muy bien y ustedes me pueden ver muy mal. Tengo la misma energía de siempre. El otro día teníamos la necesidad y la responsabilidad de sacar el partido adelante, y el gol llega en un momento de alivio. Mi expresión fue tal cual vieron, de alivio, porque el partido se rompía, empezábamos a ganarlo y se encaminaba a un triunfo que necesitábamos", declaró en rueda de prensa.



Sobre la situación en LaLiga Santander, a siete puntos del líder Real Madrid aunque con un partido menos, el técnico argentino explicó que siguen viviendo "el día a día". "Nos enfocamos en ir mejorando en cada entrenamiento para afrontar cada partido de la mejor manera, como venimos haciendo desde hace diez años. Pensamos en el partido que tenemos por delante, que es lo único que vale y es real. El foco está puesto en el Mallorca", afirmó.



"Siempre nos enfocamos en lo que tenemos por delante. Es una posición actual, y en partidos posteriores podrá aumentar o disminuir, eso lo dirá el tiempo. No estoy muy por la labor de hablar de lo que pasará", añadió. "Todos los partidos tienen su complejidad, no hay ningún partido que uno sepa que va a ganar absolutamente. Alguno puede parecer más complejo y ser más simple, y otro más simple puede ser más complejo. Lo importante es cómo estemos nosotros y esperemos que se pueda demostrar en el campo, que es lo que importa", continuó.



Además, tiene claro qué deben mejorar. "No tengo dudas de que el equipo en fase de ataque ha hecho cosas muy buenas, y lo que tenemos que mejorar es la parte defensiva, que nace a partir del trabajo colectivo del equipo. Buscaremos fortalecerlo en los entrenamientos y en los partidos, en las situaciones que entendemos que nos van a hacer seguir respetando ese juego bueno que el equipo tiene ofensivamente, para darle esa fortaleza y seguridad que el equipo ha tenido siempre", expresó.



Sobre su rival de este sábado, el Mallorca, recalcó que está "trabajando muy bien" y "con muy buen juego". "Los resultados, ya sea a favor o en contra, siempre fueron muy cortos en todos sus partidos. Compite muy bien, y esperemos que mañana podamos llevar el partido a donde nosotros creemos que podemos hacer daño", apuntó.



Por otra parte, Simeone no adelantó si Matheus Cunha arrebatará el puesto en el once titular a Luis Suárez. "Matheus viene creciendo, insertándose cada vez mejor dentro del equipo. Ojalá pueda continuar con el rendimiento por el que vino al Atlético de Madrid", señaló.



"A Luis ya lo conocemos, sabemos lo que nos puede dar y buscaremos que nos dé lo mejor que tiene en los momentos en los que el equipo más lo necesite", dijo, sin querer desvelar si el uruguayo será suplente de manera habitual. "Es normal que la gente opine; la crítica y la opinión están abiertas. Nosotros estamos todo el día con ellos, los conocemos y sabemos cuál es el máximo de cada uno. Desde que llegué al club, siempre busco y buscaré lo que entienda que mejor le viene al equipo", finalizó.