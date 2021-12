Fútbol.- Sergio Ramos, baja de nuevo con el PSG por "fatiga muscular"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El jugador del París Saint-Germain Sergio Ramos no podrá estar en el partido de este sábado frente al Lens por "fatiga muscular", después de debutar con el club francés hace menos de una semana, tras 207 días sin disputar un partido de fútbol, según informó el PSG en un comunicado.



"La carga de trabajo de Sergio Ramos ha sido adaptada a la fatiga muscular tras volver a competición y retomará los entrenamientos con el grupo el domingo", indicó el comunicado del PSG este viernes.



El defensa español ya se perdió el partido del pasado miércoles frente al Niza, por lo que, como mínimo, no volverá hasta el partido del próximo martes en la Liga de Campeones ante el Brujas belga.



El PSG también informó de que el delantero brasileño Neymar continúa recuperándose de su tobillo. "Su esguince requerirá nuevos exámenes a mediados de la próxima semana para especificar la duración de su ausencia", detalló el club.



Además, el PSG tampoco podrá contar este fin de semana con el español Ander Herrera, que sufrió una lesión ante el Manchester City en Champions y volverá a los entrenamientos el domingo, y Julian Draxler, que continúa con su recuperación y no estará en la dinámica de grupo hasta al menos dos semanas.