Fútbol.- Pellegrini: "Si pensamos que somos mejores que el Barça estamos muy equivocados"

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Betis, Mauel Pellegrini, aseguró que están por encima del Barça en la tabla pero que estarán "muy equivocados" si piensan que son mejores, por lo que quiere ver a sus jugadores siguiendo el plan de juego en el Camp Nou y, eso sí, no tener "miedo" al nuevo equipo entrenado por Xavi Hernández.



"Nos medimos a un equipo muy grande, con algún problema extradeportivo y económico, pero si pensamos que somos mejores que el Barça estaremos muy equivocados. Pero la palabra miedo ni la uso ni la siento normalmente. Intentamos ganar en todos los campos", señaló en rueda de prensa.



Pellegrini reiteró que no considera que el Betis sea "mejor equipo" que el Barcelona. "Creo que estamos mejor posicionados ahora mismo, pero ellos además tienen un partido menos. Siempre digo que intentamos ser ambiciosos y tener una mentalidad ganadora pero no hay que desvirtuar la realidad y el Barça es poderoso", recalcó.



"Es una respuesta que ya sabemos, hemos visto jugar siempre al Betis de la misma manera dentro o fuera. No vamos a cambiar la idea, ajustaremos aspectos tácticos pero no vamos a cambiar nuestro estilo y vamos a salir en Barcelona a ganar", matizó, en este sentido, sobre cuál es el objetivo.



Preguntado por el Barça de Xavi, señaló que ha sacado "muy buenos resultados". "Ha ganado partidos más parejos de lo que el marcador parecía como el del Villarreal. Creo que hay un efecto, pero el anterior Barça también jugó partidos buenos, es difícil comparar técnicos porque hay circunstancias que van cambiando", apuntó en referencia a si mejora al Barça de Koeman.



"Sin tocar el nombre de Xavi, creo que el haber sido jugador ayuda mucho a ser técnico por las horas de vestuario. Luego ya depende de la inteligencia de cada uno, pero a Xavi no se le puede comparar ni con Guardiola ni con nadie. Xavi tiene todas las condiciones para ser un gran técnico", manifestó.



De todos modos, dejó claro que "no es ni más difícil ni más fácil" ganar a este Barça. "Es ganar al Barcelona en su campo, sigue teniendo grandes jugadores. Quizá está inmerso en una situación más extradeportiva, en una posición expectante en la tabla. Pero es un gran equipo pero sin Messi, una desventaja para ellos", apuntó.



"Tenemos una buena campaña fuera de casa, adentro también, pero se nos escaparon esos puntos contra RCD Espanyol y contra Real Madrid también tuvimos mala fortuna. Pero en líneas generales la campaña es regular", celebró sobre la dinámica de su equipo.