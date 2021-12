Fútbol.- Pedri apadrina la integración laboral de personas con discapacidad intelectual

03-12-2021 El futbolista del FC Barcelona Pedri con Ana, trabajadora con discapacidad inelectual en Institutos Odontológicos, fruto de una campaña de concienciación DEPORTES BCNPRESS



BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)



El jugador del FC Barcelona e internacional español Pedri apadrina una campaña de integración laboral de personas con discapacidad intelectual y, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, lanza junto a Asindown e Institutos Odontológicos un vídeo de sensibilización.



La campaña que apadrina Pedri pretende destacar el valor que las personas con discapacidad intelectual aportan a las empresas y se refuerza el mensaje de que no se las excluya. Así lo pide Pedri al lado de Ana, trabajadora de Institutos Odontológicos con discapacidad intelectual, contratada a través del Programa de Empleo con Apoyo de Asindown.



Pedri y Ana, actores por un día, protagonizan este vídeo a modo de punta de lanza de la campaña y ponen énfasis en que ambos sin iguales. "Hay que seguir siempre positivos, sin dejar de esforzarnos y sobre todo sin dejar de sonreír", asegura Ana. "No les dejes fuera", pide Pedri.



Con esta acción, Institutos Odontológicos y Asindown pretenden concienciar a la sociedad y contribuir a superar algunos de los prejuicios que todavía se mantienen en el entorno laboral respecto a las personas con discapacidad intelectual, precisamente por ser un tipo de discapacidad que no es visible en los rasgos físicos.



El futbolista del FC Barcelona colabora con Institutos Odontológicos desde hace un año y medio. En este tiempo, ha logrado un reconocimiento unánime por sus méritos deportivos y ha demostrado su compromiso social formando parte activa de campañas como la colaboración actual con Asindown.



En el ámbito laboral, la Fundación Asindown es referente gracias al Programa de Empleo con Apoyo, que en la actualidad cuenta con 120 personas integradas en la empresa ordinaria, formadas previamente para ocupar un puesto de trabajo en igualdad de condiciones, con el mismo horario, salario y responsabilidades que el resto de empleados.