Fútbol.- Luis García: "Tenemos que ser más exigentes y dar mucho más de lo que estamos dando"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El entrenador del RCD Mallorca, Luis García Plaza, ha asegurado que deben ser "más exigentes" y dar "mucho más" de lo que están dando en LaLiga Santander, en la que acumulan siete jornadas sin ganar y donde esperan romper la mala racha este sábado en casa del Atlético de Madrid, un rival que posee "en extensión, la mejor plantilla" de la categoría.



"Tenemos que ser nosotros mismos, estar fuertes y competir al máximo, y cuando tengamos opciones, aprovecharlas. Al equipo lo veo con ganas, sabiendo que no es el mejor momento en cuanto a resultados de la temporada, pero tenemos que saber sufrir y saber que hay malos momentos. Este es uno de esos, los resultados no están acompañando. Tenemos que trabajar más, hacerlo mejor, ser más exigentes y dar mucho más de lo que estamos dando, y a partir de ahí, llegarán. ¿Cuánto tardarán? A lo mejor es mañana o la semana que viene", declaró en rueda de prensa.



Así, el preparador bermellón animó a "competir" el encuentro ante los rojiblancos. "Hemos sido capaces de hacer buenos partidos contra la Real Sociedad, el Sevilla, el Valencia... ¿Por qué no podemos hacer mañana lo mismo? Si tienes opciones, algún día las aprovechas y otro no. Vamos a tener que hacer un grandísimo partido para poder ganar porque es el actual campeón de LaLiga y tiene, en extensión, la mejor plantilla de LaLiga; tiene dos jugadores por puesto en un nivel tremendo. Es verdad que juegan 'Champions' y se pueden permitir hacer cambios", subrayó.



Sin embargo, cree que es "dificilísimo saber cómo va a jugar" su rival. "Te puedo decir hasta cinco sistemas con los que ha jugado. Cambia mucho, esa versatilidad de plantilla que tiene se lo permite. En cuanto a amplitud de plantilla, es la mejor de LaLiga. Puede haber algún cambio, pero tiene tantos que da igual. Es un equipo de altísimo nivel y, como todos, pasa por momentos bajos. Ahora les veo fuertes; el otro día en Cádiz ganaron con mucha solvencia y personalidad y con muy buen juego", indicó.



"Lo que tenemos que hacer es ser nosotros al 100%, porque si lo somos, tendremos nuestras opciones de ganar y de sumar. Quiero que el equipo tenga personalidad, que esté junto, que cuando tenga la pelota haga daño, que cuando no la tenga dificulte al máximo al rival... Sabemos la calidad que tienen y que puede resolver un partido. Tenemos que ganarles a través de un trabajo de conjunto", continuó.



Por último, habló del estado del equipo. "Quitando el día de Vallecas, el equipo no me ha disgustado, otra cosa es que podamos hacerlo mejor. Hemos hecho partidos mejores que estos últimos, pero el equipo siempre ha competido y tenemos que volver a ser ese equipo. Tenemos nuestras limitaciones y nuestras virtudes, pero el equipo tiene que salir siempre compitiendo. El estado anímico está bien, aunque cuantos más puntos tengas estará mejor", concluyó.