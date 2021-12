Fútbol.- Futbolistas ON recurre al SIMA la fecha a las elecciones sindicales en el fútbol femenino

30-05-2018 Logotipo del sindicato Futbolistas ON ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES FUTBOLISTAS ON



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Futbolistas ON informó este viernes que ha recurrido al Servicio de Mediación Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para que deje sin efecto el calendario electoral "impuesto" por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para las elecciones sindicales en el fútbol femenino.



Futbolistas ON se queja de que el sindicato que preside David Aganzo haya decidido poner la constitución de las mesas electorales entre el 8 y el 15 de diciembre, y realizar las votaciones entre el 15 y el 21 del mismo mes.



"Nuestro objetivo no es otro que organizar las primeras elecciones del fútbol femenino español con el rigor y la seriedad que merecen, de ahí que propusiéramos la primera semana de febrero", señaló el sindicato que preside Juanjo Martínez.



Este solicita ahora negociar el reglamento que fije las reglas del procedimiento de votación, entregar al mismo tiempo el censo a todos los sindicatos que quieran concurrir, contactar con futbolistas y clubes para consultar fechas y disponibilidad, difundir la convocatoria a otros sindicatos no integrantes de la Comisión Paritaria que quieran concurrir, y la realización de visitas previas a vestuarios para comunicar las iniciativas en la negociación del próximo convenio colectivo, dado que las votaciones se hacen precisamente con este fin.



"Cabe recordar que el Convenio Colectivo del Fútbol Femenino se encuentra actualmente denunciado, precisamente por AFE, y, por tanto, en situación de ultraactividad. En estas circunstancias, Futbolistas ON no hace sino defender los derechos sindicales de las jugadoras y velar por un proceso democrático, en el que todos los sindicatos, estemos o no en la Comisión Paritaria, podamos concurrir en igualdad de condiciones y las futbolistas no solo sepan lo que votan, sino que lo hagan con todas las mínimas garantías exigibles", advirtió el sindicato.