Francisco Rivera responde a Kiko tras su confesión de que Cayetano es su hermano preferido y desvela cuál es el suyo

02-12-2021 Francisco Rivera y Lourdes Montes en la fiesta navideña de Moët&Chandon EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 3 (CHANCE)



Todavía con la confesión de Kiko Rivera a Bertín Osborne de que el hermano al que más quiere es Cayetano - "y que me perdonen Francisco e Isabel", señalaba antes de contar por primera vez quién es su ojito derecho - coleando una semana después de la emisión del programa, Francisco Rivera ha reaparecido públicamente y se ha pronunciado sobre las declaraciones del hijo de Isabel Pantoja.



Así, si hace unos días el torero evitaba responder a Kiko asegurando ante nuestros micrófonos que hay cosas más importantes sobre las que hablar - como la subida de la luz o del gasoil - que sobre qué le había parecido no ser el favorito del Dj, Francisco no ha tenido problema en comentar la confesión de su hermano en la fiesta navideña de Moët&Chandon.



Un evento muy especial al que el hijo de Paquirri asistió con su mujer, Lourdes Montes, y su hija mayor, Cayetana Rivera, de las que presumió orgulloso antes de responder con su característico sentido del humor a qué le ha parecido que Kiko afirme que su hermano favorito es Cayetano.



"Es un drama" aseguró entre risas y confesando, sin dudarlo, que su ojito derecho "también es Cayetano". Algo en lo que coincide con Kiko, a quien no guarda ningún rencor por ponerlo en la tesitura de tener que contar quien es su hermano favorito.



¿Pasarán la Navidad juntos los hermanos? "A ti te lo voy a contar" ha respondido Francisco, al que también hemos preguntado por lo problemas económicos de Isabel Pantoja, a la que podrían embargar Cantora. Su reacción, ¡en el siguiente vídeo!