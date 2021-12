Estudio sobre epicentro de variante ómicron culminaría el martes

(Bloomberg) -- Los científicos que trabajan con el Gobierno provincial de Gauteng, la provincia sudafricana que es el epicentro del brote de la variante ómicron del coronavirus, tienen como objetivo completar un estudio sobre su virulencia el martes.

La provincia, la más poblada de Sudáfrica, ha estado en el centro de atención desde que el Gobierno y los científicos con los que está trabajando dijeron el 25 de noviembre que la nueva variante había sido identificada en muestras del área. Eso agitó los marcadores mundiales y vio prohibiciones de viaje impuestas en el sur de África.

“¿Es esta variante menos virulenta? Todavía no tenemos las respuestas”, dijo Bruce Mellado, presidente del Comité Asesor del Primer Ministro de Gauteng, en una entrevista el jueves. “Nuestro comité asesor lo está haciendo mientras hablamos. Lo más probable es que tengamos una presentación ante el consejo de mando, a puerta cerrada, el martes”.

Los resultados del estudio se darían a conocer más tarde al público, dijo Mellado, profesor de la Universidad de The Witwatersrand en Johannesburgo, que utiliza modelos matemáticos para predecir la trayectoria de las infecciones.

Aproximadamente 15 millones de personas viven en Gauteng y la provincia alberga a Johannesburgo, la ciudad más grande del país, y Pretoria, la capital.

Menores muertes

Hasta ahora, las hospitalizaciones y la mortalidad son más bajas de lo esperado, dijo.

En la semana terminada el 21 de noviembre, el número de muertes en exceso, una medida de las muertes comparadas con un promedio histórico, en Gauteng fue 62 por debajo de lo normal, según un informe del Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica.

El exceso de muertes se considera una medida más precisa del verdadero impacto del covid-19 que las muertes oficiales. Desde que comenzó la pandemia, las muertes oficiales de Sudáfrica por la enfermedad ascienden a alrededor de 90.000, un tercio del total de muertes en exceso.

“Estamos muy sorprendidos”, dijo, y agregó que las infecciones y las vacunas anteriores pueden haber brindado cierta protección a medida que aumentan los casos. “Incluso si esta variante es menos virulenta, seguirá causando muerte y sufrimiento a mucha gente”.

