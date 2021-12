Esther Doña y Santiago Pedraz presumen de su amor

03-12-2021 SANTIAGO PEDRAZ Y ESTHER DOÑA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 3 (CHANCE)



Esther Doña sufría el año pasado el peor momento de su vida cuando la persona a la que más amaba fallecía tras contagiarse de la Covid. Hablamos del Marqués de Griñón, Carlos Falcó, padre de Tamara Falcó, con el que estaba felizmente casada... aunque lo cierto es que, después de este duro trance, la escritora conseguía remontar su vuelo y hace unos meses confesaba abiertamente su amor por Santiago Pedraz.



Si hace unos días les veíamos juntos por primera vez en un photocall, los dos tortolitos han hecho gala de su elegancia en la fiesta de este jueves Möet & Chandon Effervescence y han vuelto a aparecer juntos. Muy enamorados, ambos han posado ante los medios de comunicación mostrando todo el amor que sienten... pero lo cierto es que no todo ha sido positivo.



Esther Doña, una vez más al lado de Santiago Pedraz, nos ha hablado de qué le conquista de él: "Yo creo que su cariño, su sensibilidad, su pasión por todo, su alegría". Y es que recordemos que ella misma aseguraba hace unas semanas que Carlos Falcó le dijo en vida que cuando él faltara, le gustaría que estuviese con un hombre como el juez.



Sobre si le sorprenderá estas Navidades, asegura: "Él me sorprende todo el tiempo, sí, estoy encantada". Eso sí, cuando les preguntamos por las declaraciones de las exparejas del juez, ambos se marchan demostrando su enfado con la prensa y asegurando que no quieren hacer ningún tipo de declaración al respecto.