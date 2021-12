España.- La Policía detiene en Alemania a 'La Diabla', una de las fugitivas más buscadas

16-12-2019 Dos agentes de la Policía Nacional en una calle de Madrid. SOCIEDAD Eduardo Parra - Europa Press



La Policía Nacional ha localizado y detenido en Hamburgo (Alemania) a Leudis Isaac Corro Camacho, conocida como 'La Diabla', una fugitiva de origen venezolano buscada por su implicación en la explotación sexual que ejerció a múltiples mujeres y personas transexuales por diferentes puntos de España. Junto a Antonio Anglés y Norbert Khöler, formaba parte de la última lista de fugitivos más buscados por las autoridades españolas.



En una operación con la policía alemana BKA en el marco de la red ENFAST, la Policía ha localizado a la fugitiva siguiéndole la pista por varios países, y una vez descartada su presencia en España y en otros países como Letonia.



Según informa la Policía, la operación se desarrolló aportándole a la BKA alemana información sobre enlaces de anuncios sexuales detectados por los agentes españoles que podían pertenecer a la fugitiva. Asimismo, a través del canal de colaboración ciudadana de EUROPE'S MOST WANTED --por donde se reciben informaciones anónimas de ciudadanos del entorno europeo--, los agentes españoles recibieron una información que confirmaba su presencia en esa ciudad alemana.



Ante este dato crucial, los investigadores contactaron inmediatamente con el equipo de FAST Alemania para transmitir la información operativa e intentar proceder a su detención. Finalmente se llevó a cabo durante la noche del pasado uno de diciembre, culminando con su detención en la ciudad de Hamburgo.



HUYÓ EN UNA OPERACIÓN POLICIAL



La Policía ha recordado que la detención de "La Diabla" se asienta en la explotación sexual que ejerció a múltiples mujeres y personas transexuales durante su estancia en diferentes puntos de España, entre los que se incluyen pisos de las ciudades de Barcelona y Oviedo, así como un club de alterne en Caspe (Zaragoza), de donde logró huir en el último instante de una intervención policial.



Asimismo captaba mujeres y personas transexuales en su país de origen, Venezuela, dónde sufrían una tremenda vulnerabilidad económica. Les prometía un trabajo en España y luego les obligaba a hacerse operaciones de aumento de pechos y liposucciones para, posteriormente, viajar hacia Barcelona, Madrid y Alemania, donde eran encerradas en pisos y explotadas sexualmente para pagar una presunta deuda de 12.000 euros por los gastos ocasionados.



Las víctimas denunciaron agresiones físicas y sufrir 'ventas' a otros clubes o proxenetas, transacciones que realizaba "La Diabla" cuando entendía que "ya no daban rendimiento".



Los EUROPE'S MOST WANTED 2021 es una campaña desarrollada por EUROPOL que recoge la relación de los fugitivos más buscados en Europa que, actualmente, son 54 reclamados por 23 países. Desde su inicio en el año 2016, han sido localizados y detenidos un total de 41 personas gracias a las diferentes campañas sobre los "más buscados". 'La Diabla' figuraba en esta lista junto a Antonio Anglés y Norbert Khöler.