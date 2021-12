Elegancia y glamour en la fiesta navideña de Moët&Chandon. Los mejores looks de la noche

03-12-2021 Ana Boyer, Victoria Federica, Nieves Álvarez y Paula Echevarría, espectaculares en la fiesta con la que Moët&Chandon ha celebrado la Navidad. MADRID, 3 (CHANCE) Inmersos en una temporada repleta de eventos en las que las marcas más conocidas celebran por todo lo alto la llegada de la Navidad, el madrileño Teatro Real se ha vestido de gala para vivir una noche única de la mano de Moët&Chandon Effervescence, que reunió a un sinfín de rostros conocidos que, impresionantes, nos regalaron una noche en la que la tónica dominante fue la elegancia y el glamour en nuestras celebrities. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 3 (CHANCE)



Inmersos en una temporada repleta de eventos en las que las marcas más conocidas celebran por todo lo alto la llegada de la Navidad, el madrileño Teatro Real se ha vestido de gala para vivir una noche única de la mano de Moët&Chandon Effervescence, que reunió a un sinfín de rostros conocidos que, impresionantes, nos regalaron una noche en la que la tónica dominante fue la elegancia y el glamour en nuestras celebrities.



Victoria Federica, Ana Boyer, Paula Echevarría, Rossy de Palma, Álvaro Morte, Nieves Álvarez, Álex González... una lista interminable de protagonistas en una de las fiestas más impresionantes que nos transportó directamente a la época prepandemia y de la que ahora os contamos los looks más aplaudidos de la noche.



Nieves Álvarez. Como en cada una de sus apariciones públicas, nos dejó sin palabras con su belleza y su elegancia innata, que convierte en una obra de arte cada diseño que luce. Y es que la modelo acaparó todas las miradas con un original modelo en negro con escote palabra de honor, aberturas cut out coronadas por pequeños labios rojos a modo de broche y una impresionante abertura en la voluminosa falda a capas con la que presumió de sus piernas infinitas.



Victoria Federica. Imposible no incluir en el ranking de las mejor vestidas de la noche a la hija de la Infanta Elena que, en su primer posado público con su novio, Jorge Bárcenas, nos dejó sin palabras con un glamouroso diseño en malla metalizada con profundo escote en uve y abertura en una pierna. ¿El toque? Sus sandalias de tacón en negro con plumas en el empeine. Sencillamente espectacular.



Gara Arias. La modelo presumió de complicidad y amor con Pepe Barroso Jr, convirtiéndose en una de las parejas más admiradas de la noche. Guapísima, la maniquí eligió un elegante vestido de fiesta en seda rojo con escote asimétrico y una cola rematada por plumas en el extremo.



Eugenia Osborne. Al igual que sus hermanas Claudia - con vestido dorado estilo túnica - y Ana Cristina Portillo - con un elegantísimo vestido rojo - la hija de Bertín Osborne acertó con un diseño de inspiración flamenca, con volantes en la falda (de seda con delicado estampado floral) y en el top, con profundo escote en uve.



Ana Boyer. Sin Fernando Verdasco en una de las noches más glamourosas de la temporada, la hija de Isabel Preysler brilló con luz propia con un impresionante vestido de pailletes en color azul celeste, con cuello a la caja, corte asiméticro con una sola manga. Como complemento, una elegante blazer en terciopelo negro sobre los hombros.



María Pedraza. Cada vez más cómoda a la hora de hablar de su relación con Álex González - aunque posaron por separado, la actriz ya ha confirmado que pasará la Navidad con su chico - la actriz impactó con un diseño de Dior de lo más chic con el que demostró que menos es más. Un conjunto de camisa blanca, corsé estilo plepum en negro marcando figura y falda midi de tul al tono. Nos encanta.



Lourdes Montes. Presumiendo de felicidad al lado de Francisco Rivera, la diseñadora apostó por el negro con un sofisticado diseño de manga larga con detalles de metal dorados en la parte superior que le daban un puntito rockero a su look. Sin duda, acertó de pleno.



Paula Echevarría. Marcando tipazo y confesando que el secreto está en cuidar la alimentación, la influencer demostró de nuevo porque está considerada como una de las celebrities más estilosas de nuestro país con un espectacular mono rosa con brillos, profundo escote en uve y unas originales mangas abullonadas. ¿Su mejor complemento? La inmensa sonrisa que no se le quita en ningún momento y que refleja que está en el momento más dulce de su vida.



Elena Tablada. La diseñadora enamoró con un vestido estilo bailarina de Claro Costura, con top estilo corsé con escote corazón y falda midi de tul. En color crema y con aplicaciones en verde, el vestido era un sueño hecho realidad.



Carla Barber. La canaria, totalmente de blanco, se convirtió en un 'ángel' con su espectacular diseño de Alicia Rueda, con capa y mangas abullonadas de plumas. Celestial y radiante, la cirujana confesó que no tiene ningún tipo de relación con Diego Matamoros pero aseguró que le desea lo mejor.



Esther Doña. Enamoradísima de Santiago Pedraz y descartando pasar por el altar porque solo llevan cuatro meses de relación, la viuda de Carlos Falcó lució un sencillo pero elegante vestido en color verde, con escote halter esmeralda y la falda en un vistoso aguamarina.