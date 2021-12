El rey Felipe alerta sobre los retos para las libertades por las crisis y las pandemias

El rey Felipe VI de España participa en una ceremonia de bienvenida en su honor, el 2 de diciembre de 2021. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Barranquilla (Colombia), 3 dic (EFE).- El rey Felipe VI de España alertó este viernes, en la clausura del XXVII Congreso Bienal de la Asociación Mundial de Juristas, sobre los desafíos que suponen para los derechos y las libertades problemas como las crisis económicas y las pandemias, a los que debe responderse con más cooperación entre las naciones.

"Hay motivos para la satisfacción y la confianza, pero quedan aún muchos retos por afrontar, y hemos de permanecer muy alerta: durante los últimos años, la sucesión de crisis económicas globales y la pandemia de covid han puesto de manifiesto que hay que redoblar esfuerzos, reforzar la cooperación y ejercitar la solidaridad internacional", manifestó.

Felipe VI añadió que ante esas situaciones, "no hemos de dar nada por sentado, lo que tenemos debe ser defendido y protegido, cada día, por todos. En ese camino hacia la libertad, real y efectiva, de las personas, debemos seguir apostando por la fuerza del derecho".

El jefe de Estado español recordó lo dicho por él hace dos años en este mismo Congreso: "Que no hay libertad sin leyes (...) como también que sin leyes no puede haber democracia", y por eso hay que preservar esos principios que están en el centro de la cultura universal.

"Son términos y realidades que, en efecto, no pueden disociarse cuando se tiene como objetivo lograr una convivencia ciudadana basada en la concordia, el respeto de los derechos humanos, la confianza en las instituciones y un progreso social coherente con la dignidad de la persona", manifestó.

Por todo ello, añadió, "la democracia precisa de un Estado de derecho que la garantice, ampare y proteja; del mismo modo que este requiere de los principios democráticos como fuente de legitimidad".

IGUALDAD DE DERECHOS

Felipe VI aseguró además que uno de los fines de todo Estado constitucional es "fomentar la igualdad y desterrar toda discriminación basada en motivos de sexo, raza, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

También lo es el crear las condiciones en las instituciones para "que el pueblo esté y se sienta auténticamente representado en ellas y, al mismo tiempo, sean capaces de satisfacer eficazmente las legítimas demandas y necesidades de los ciudadanos".

Esas instituciones también deben estar sometidas a "controles políticos, sociales y jurisdiccionales que garanticen los derechos y libertades de los ciudadanos e impidan el abuso de poder o la arbitrariedad".

"De ahí que el Estado de derecho no sea solo garantía de la libertad, soporte de la igualdad, protección frente a los abusos de poder y medio pacífico para resolver las disputas entre los ciudadanos. Es también un requisito esencial para lograr, con estabilidad y justicia, el necesario desarrollo económico y social", expresó el rey.

Explicó que el desarrollo económico y social "debe construirse buscando la convivencia, garantizando la seguridad y favoreciendo el bienestar de todos los ciudadanos" lo que, según dijo "solo puede alcanzarse a través del respeto al Estado de derecho".

"Ha quedado muy claro en este alto foro que la defensa de todos estos principios fundamentales afecta y atañe a toda la comunidad internacional, a la humanidad en su conjunto", manifestó el jefe de Estado español.