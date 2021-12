El presidente de Guatemala se reunirá con Almagro en EE.UU. la próxima semana

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en una fotografía de archivo. EFE/Esteban Biba

Ciudad de Guatemala, 3 dic (EFE).- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, viajará la próxima semana a Estados Unidos para reunirse con el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington D.C., según confirmó este viernes una fuente diplomática.

La OEA informó en sus canales de comunicación al respecto de la participación de Giammattei en el encuentro el próximo 7 de diciembre, en una reunión donde estará presente el secretario del ente continental, Luis Almagro.

La secretaria de comunicación social de la Presidencia de Giammattei indicó a periodistas este viernes que por el momento no hay información disponible sobre el viaje.

En el encuentro estará presente el presidente del Consejo Permanente de la OEA, el dominicano Josué Fiallo, de acuerdo con la misma entidad regional.

Según el medio local La Hora, Giammattei fue invitado a un evento que organiza un laboratorio de ideas en la nación norteamericana y pretende reunirse también con miembros del partido Republicano.

El viaje de Giammattei tendrá lugar al mismo tiempo que Estados Unidos organiza el 9 y 10 diciembre una cumbre virtual para la democracia a la que no ha invitado a Guatemala, Honduras y El Salvador.

La ausencia de una invitación para dichos países obedece a que, aunque el Gobierno de Joe Biden considera que son países democráticos, ve que afrontan "algunos desafíos".

Así lo explicó el jueves Juan González, el principal asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense, Joe Biden, en una rueda de prensa telemática.

A ese foro asistirán 110 Gobiernos de todo el mundo, así como miembros de la sociedad civil y del sector privado, con una sesión de los jefes de Estado, que será auspiciada por Biden, y otra temática, con la presencia de representantes gubernamentales y no gubernamentales.

Las relaciones entre Guatemala y la nación norteamericana se han enfriado desde que en septiembre pasado EE.UU. sancionara a la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, al acusarla de obstruir la justicia en casos de alto impacto.

La sanción llegó después de que Porras removiera de su cargo el 23 de julio al fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien durante más de un lustro imputó a más de 200 personas entre expresidentes, presidentes, ministros y miembros de la élite empresarial bajo cargos de sobornos y corrupción.

Sandoval indicó, antes de salir exiliado ese 23 de julio rumbo a Estados Unidos, que existía una investigación en marcha en contra de Giammattei por supuestos sobornos cometidos por ciudadanos rusos.