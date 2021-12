El ministro francés de Sanidad prevé el pico de esta ola a finales de enero

El ministro de Sanidad de Francia, Olivier Véran. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

París, 3 dic (EFE).- El ministro de Sanidad de Francia, Olivier Véran, pronosticó este viernes que la quinta ola de covid que se vive ahora llegará a su pico de aquí a finales de enero en caso de que la gente no tome más medidas de distanciamiento social y no aumente la vacunación.

En una entrevista a Franceinfo, Véran indicó que la incidencia de esta ola, causada de momento por la variante delta, "es superior" a la de la cuarta, que tuvo lugar en agosto y septiembre, y va camino de "alcanzar a la tercera" de abril. Esta semana, se han registrado en torno a 50.000 contagios diarios en Francia, unos niveles no vistos desde hace más de 6 meses.

"Podemos llegar a los 3.000 pacientes en las ucis de aquí a 15 días. Eso será una importante sobrecarga en nuestros hospitales", adujo. Los momentos de mayor saturación en las unidades de cuidados intensivos en Francia se produjeron en abril de 2020, con poco más de 7.100 camas ocupadas, y en abril de 2021, con casi 6.000.

Además de la aceleración de la vacunación de recuerdo en un país en el que el 75 % de la población tiene la pauta completa, el ministro pidió a los franceses a que "cambien algunos comportamientos del día a día".

"Si nos imponemos el distanciamiento social, podemos reducir hasta en un 20 % la circulación del virus", aseveró.

En Francia, los espacios públicos y de ocio están funcionando normalmente, aunque los usuarios deben presentar el certificado sanitario, un QR que se otorga a las personas completamente vacunadas, a las que han superado la enfermedad en los últimos seis meses o a los que disponen de un test reciente negativo.