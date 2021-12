El español Raúl Monge diseña el cartel del Festival de Cine de Miami 2022

Fotografía sin fecha cedida por el Miami Dade College (MDC) donde aparece el director ejecutivo del Festival de Cine de Miami, Jaie Laplante, y la directora de programación, Lauren Cohen, durante el evento de presentación del cartel oficial de la 39 edición del festival en Miami, Florida. EFE/Liliana Mora/Miami Dade College

Miami, 3 dic (EFE).- El diseñador y cineasta español Raúl Monge es el creador del cartel de la próxima edición del Festival de Cine de Miami, que tendrá lugar en esta ciudad del 4 al 13 de marzo de 2022, indicaron este viernes los organizadores.

"El diseño es el pasado del festival, el futuro y su alma internacional reflejada de una manera atrevida y moderna", expresó en un comunicado Monge, director de cine y publicidad de Alcorcón (España), sobre su obra para esta plataforma de películas internacionales e iberoamericanas.

El cartel, de tonos ocres, muestra la fachada del Tower Theater, uno de los escenarios culturales más antiguos de Miami, inaugurado en 1926 en el corazón del barrio La Pequeña Habana, en la tradicional Calle Ocho.

"El acto de ir al cine, la experiencia en sí y el espacio físico es muy importante y creo que es un buen momento para darle relevancia después de haber estado estos tiempos tan separado", agregó el español sobre su obra en medio de la pandemia.

Monge es conocido por su trabajo de arte conceptual, diseño y guión gráfico en películas como "El laberinto del fauno" (2006), "Pacific Rim, (2013), "Autómata" (2014), "Colossal" (2016), "Color Out of Space" (2019) o "Way Down" (2021).

El cineasta ganó este año el premio al Mejor Diseño de Cartel en el Festival de Cine de Miami por el concepto que hizo para la película "Apples", que muestra a un hombre cuya cabeza se comienza a pelar como una manzana.

El Festival de Cine de Miami, en su edición 39, exhibirá de nuevo "el trabajo de los mejores cineastas emergentes y establecidos del mundo a la diversa comunidad cosmopolita de Miami", señalaron los organizadores del evento, producido y presentado por el Miami Dade College, el mayor centro universitario de Estados Unidos.

El festival, que está considerado el más prestigioso de cine iberoamericano de Estados Unidos, atrae a miles de espectadores cada edición y reúne a cientos de directores, productores, actores, actrices y profesionales de la industria del cine.

En la pasada edición participaron en discusiones y eventos figuras de la talla de Pedro Almodóvar, Rita Moreno, Riz Ahmed, Aldis Hodge y Javier Cámara, entre otros.

El drama bélico "Quo Vadis, Aida?", de la directora bosnia Jasmila Zbanic, y el documental "El bailarín cubano", del director italo-nicaragüense Roberto Salinas, se llevaron este año los máximos galardones del festival.