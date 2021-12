El chavismo exhorta a dirigentes políticos a tener "respeto" por Venezuela

El líder chavista Diosdado Cabello. Foto de archivo. EFE/ Rayner Peña

Caracas, 3 dic (EFE).- El vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, exhortó este viernes a los dirigentes políticos a respetar al pueblo venezolano y a dirimir los problemas en "paz" y "armonía".

"Este pueblo merece tranquilidad, merece paz, merece armonía, merece respeto (...) de todos nosotros, pero sobre todo merece respeto por quienes de alguna manera estamos en la calidad de dirigentes", expresó Cabello durante el acto de juramentación del gobernador reelecto en el estado Yaracuy, Julio León Heredia.

Insistió en que el reciente proceso electoral, celebrado el pasado 21 de noviembre, fue "un gran paso" para "el regreso a la política de verdad".

"Lo que sí está claro es que es el ejercicio del voto popular es lo que debe ponernos a nosotros en sintonía con la paz, la tolerancia de este país, que nos permita a nosotros sentarnos a discutir los problemas que tenga nuestro estado, nuestro municipio", dijo.

Más tarde, durante su participación en el acto de juramentación del gobernador electo de Trujillo, Gerardo Márquez, Cabello insistió en que debe ser el pueblo venezolano el que dirima sus diferencias, sin intervenciones extranjeras.

"Que se acaben los inmediatismos, los atajos de quienes creen que los Estados Unidos pueden poner un presidente en este país, quienes creen que por la vía de un golpe de Estado pueden al pueblo quitarle la voluntad que tuvo en el momento que eligió a un funcionario", apostilló.

El número dos del chavismo reiteró también el llamado hecho por el presidente Nicolás Maduro a los gobernadores y alcaldes electos para que atiendan y "escuchen al pueblo", durante sus gestiones.

"Cuando el pueblo vota por alguien es porque tiene esperanza de que sus cosas sean atendidas y las cosas del pueblo se resuelven en la calle, no se resuelven en una oficina, no se resuelven en una poltrona viendo televisión", sentenció el dirigente.

Este martes, Maduro pidió los nuevos alcaldes y gobernadores que no sean "una traba" para que surjan nuevos liderazgos y les hizo un llamamiento para facilitar el camino a quienes tienen nuevos proyectos e ideas.

"Nosotros tenemos que ser (un) instrumento permanente de renovación, de mejoría, de fortaleza. Ninguno de nosotros se tiene que convertir, como alcalde o gobernador, en una traba, en un tapón, para que no crezcan nuevos liderazgos", consideró.

Insistió en que "los cargos no son para apoltronarse" y aseguró que el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) "tomará medidas ejemplares" si alguien "manipuló" sus primarias.